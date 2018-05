Duro Felguera ya tiene el compromiso de la banca para refinanciar la deuda Carmen Moriyón charla con Damián Manzano, en el encuentro habido en el Ayuntamiento. / A. GARCÍA La empresa asturiana tiene que suscribir la hoja de términos antes de remitirla a la CNMV S.B. Sábado, 5 mayo 2018, 04:53

El acuerdo con la banca para la refinanciación de Duro Felguera es «absolutamente vital». Por eso, su comité de empresa apelaba ayer por la mañana a «la responsabilidad» de la banca para «concretar» de manera urgente ese acuerdo que «permitirá la viabilidad» de la empresa. Y ese compromiso de la banca llegaba cerca de las once de la noche a la sede del grupo asturiano, que tendrá que dar su visto bueno a la hoja de términos antes de remitirla a la CNMV.

De mantenerse la propuesta conocida hasta ahora, esa hoja de términos pasaría por una condonación de la deuda de un 73,4%, lo que la dejará en 85 millones, y la aportación de 25 millones de dinero fresco por parte de los bancos. Además, se aprobarán líneas de avales para nuevos proyectos por un importe de hasta 100 millones de euros, colateralizados al 50% por la empresa asturiana. Todo ello está supeditado a una ampliación de capital, de entre 100 y 125 millones de euros, cuya celebración está prevista para el mes de junio. Para su convocatoria hace falta un mes. Con ese plazo y con el problema de liquidez que tiene Duro Felguera no es de extrañar que a la empresa le interese un acuerdo urgente con el 'pool' bancario.

Ayer por la mañana, los ánimos estaban caldeados. «Ni Comisiones Obreras ni los trabajadores de Duro Felguera, S. A., van a consentir que ninguna entidad financiera pueda poner en peligro, a última hora, la reestructuración de la deuda, que es imprescindible para garantizar la supervivencia del grupo». Lo advertía el secretario general de Industria del sindicato en Asturias, que junto a representantes del comité de empresa se reunieron por la mañana en el Ayuntamiento con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que dio su apoyo a la plantilla.

El sindicato aprovechó para apelar a «todas las administraciones» a que colaboren en «el desbloqueo de las dificultades» que impiden la celeridad del acuerdo con la banca. Porque la responsabilidad, advirtió, será «de quien la eche a pique. Los trabajadores no se merecen que jueguen con su futuro». Aunque no citó a ninguna entidad financiera, insistió en la necesidad de llegar a un acuerdo, porque «por responsabilidad, los bancos se lo deben a esta región y a los trabajadores de Duro».

Tanto los bancos como la compañía estaban centrados ayer en lograr una hoja de términos acorde a sus intereses. La empresa confiaba en un acuerdo inminente para remitirlo a la CNMV.

El ánimo «por los suelos»

Mientras, el ánimo de la plantilla estaba «por los suelos», reconoció la presidenta del comité de empresa de DFSA, Rosa Estébanez, después de «casi dos años de agonía» y ahora con un ERE encima de la mesa. Tanto Estébanez como Manzano hicieron hincapié en que ese expediente debe abordarse como «una reestructuración de costes, no de despidos indiscriminados de trabajadores», y apuntaron a los «salarios abundantes» de algunos directivos, «que sobran».

Preguntada por la autodenominada asamblea de trabajadores, Susana Santos, miembro del comité de empresa de Duro Felguera, dejó claro que el primero «no es un órgano representativo legítimamente elegido como lo es el comité de empresa, sino miembros de diferentes comités que actúan a título individual y con una hoja de ruta que la mayoría de la plantilla no comparte». Santos hizo un llamamiento a ser «especialmente cautos, sensatos y prudentes» a la hora de actuar. A su juicio, la asamblea de trabajadores tiene una actitud «más agresiva», da informaciones «inexactas» y ataca a organismos como el Gobierno del Principado, cuando éste «está apoyando a la plantilla y una salida» para la empresa. Lamentó que ese colectivo «no respeta decisiones adoptadas en el comité, como no hacer ninguna movilización pública». No obstante, Santos apelaba a la unidad de los trabajadores y reconocía, que aunque «las formas son diametralmente opuestas», el objetivo es el mismo : el mantenimiento del empleo y la pervivencia de la empresa.