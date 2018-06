En la empresa mejor es prevenir que curar

La anticipación de los problemas es la mejor solución de la crisis empresarial PUBLIRREPORTAJE Viernes, 22 junio 2018, 17:35

Fue Erasmo de Rotterdam quien en el siglo XV anticipó que la mejor cura es la prevención. Lo que se aplica al cuerpo humano, es de aplicación a la empresa. Otra recomendación muy acertada y más reciente, que viene a completar la anterior, nos la dio el exgobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cuando apuntó que las medidas para corregir problemas deben adoptarse con prontitud, pues retrasarlas solo supondrá tener que aplicarlas igualmente, pero a un coste muy superior. Y nosotros podríamos añadir que en ocasiones la aplicación de medidas llega tan tarde que ya no hay solución.

Anticipar los problemas es siempre mejor solución que atajarlos cuando se manifiestan. El otro día leíamos un magnífico artículo titulado «Reestructuración, cuanto más breve mejor», a través del presente, hacemos una reflexión en voz alta, respecto a si realmente existen segundas oportunidades empresariales o por el contrario, la mejor opción pasa por adoptar medidas de «prevención» y anticipación.

Es muy habitual, y los que estamos en ello lo conocemos de primera mano, ser testigos de cómo más del 90% de las empresas que acuden a un procedimiento concursal, desaparecen. Con estos datos, la conclusión puede ser doble, o el concurso no cumple su objetivo de reconducir la actividad empresarial hacia una senda positiva, o la medida es muy tardía y por lo tanto ya no hay solución.

En base a esta segunda conclusión, ¿acuden las empresas a los profesionales con tiempo suficiente?. La respuesta es no. De forma muy excepcional, algunas empresas, consiguen una segunda oportunidad con el concurso de acreedores. Según datos del Registro de Economistas Forenses (REFOR), en el año 2015 hubo 4.916 concursos de empresas y los acuerdos de refinanciación homologados fueron 94; en el 2016 hubo 4.080 concursos y 90 acuerdos de refinanciación homologados; en el 2017 hubo 4.095 concursos y 68 acuerdos de refinanciación homologados y, en el primer trimestre de 2018 el número de concursos asciende a 1.457 y, los acuerdos de refinanciación homologados son hasta esa fecha 19.Lamentablemente, más del 90% de estos concursos acabaron con la liquidación empresarial.

Resulta extraño que una medida tan beneficiosa como un concurso de acreedores, en el que la empresa puede disponer de todos sus activos, cobrar a todos sus clientes, pero no tiene obligación alguna de pagar a sus acreedores hasta que alcance un acuerdo con ellos, acabe en liquidación, y esto sólo puede explicarse por lo mal que ya se llega a esta solución. Recordemos, llegar tarde puede ser no llegar. La realidad y las estadísticas, demuestran que la «segunda» oportunidad empresarial pasa por no llegar a situaciones irreversibles, sino trabajar con anticipación para prever problemas; anticipación y control son claves de una buena gestión. Comprender un negocio, va más allá de conseguir más ventas, requiere entender, en el sentido más amplio de la palabra, que está pasando dentro de la «casa», preguntarse y analizar, cuestiones tan básicas como si las ventas son suficientes, si los salarios son asumibles en función del nivel de negocio, periodos medios de cobros y pagos, márgenes o la estructura de financiación entre otras. En definitiva, bien directamente, bien a través de personal propio de la empresa o bien con el apoyo de profesionales independientes, la gestión debe ser también profiláctica», anticipada en la medida de lo posible a cualquier posible contingencia, y muy contundente con la adopción de medidas correctoras, para que la «segunda» oportunidad no se convierta en la «última voluntad» del empresario. Por desgracia, el fin empresarial de proyectos históricos se produce por el retraso en la toma de decisiones y eso es algo que usted puede corregir. No espere más y si necesita consejo hay grandes profesionales que pueden ayudarle.

Natalia Fernández, es abogada en inin Abogados y Economistas

ININ ABOGADOS Y ECONOMISTAS

C/ Agua, 2 - 8ºB

33206 Gijón (Asturias)

Teléfono: 984 116 314

Web: www.ininabogados.com