Los empresarios piden que el fin del carbón no ponga en riesgo la competitividad MARIO ROJAS Los dos aspirantes a la presidencia de Fade y su director general reflexionan sobre los Acuerdos de París y piden que se tenga en cuenta la dependencia térmica de la industria regional SUSANA BAQUEDANO GIJÓN. Domingo, 17 diciembre 2017, 04:55

Los empresarios asturianos coinciden en que debe avanzarse en materia medioambiental para dar cumplimiento a los Acuerdos de París, pero también tienen claro que este proceso debe ser compartido por todos los países y regiones y diseñado de tal forma que no ponga en riesgo ni el suministro energético ni la competitividad.

El director general de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Alberto González, aboga por el diseño de un proceso de descarbonización «eficaz, posible y alcanzable», y para ello, dice, es necesario «clarificar nuestras posibilidades». En ese sentido, critica la falta de claridad en cuanto a política energética en nuestro país. «No sabemos si está hablando de emisiones de CO2, de defensa de la competitividad de la industria o de qué. Porque queda muy bien hablar del medio ambiente y del clima, pero luego hay que dar de comer y generar empleo, y a ver cómo se sustancia todo eso. Es relativamente complicado conjugar una mayor protección medioambiental con una mayor actividad económica».

González tiene claro que hay que actuar ante los retos que el planeta tiene planteados desde hace años en relación con el clima. «Valoramos los avances en esa dirección, pero tienen que ser compartidos, y vemos que las declaraciones que se hacen en las sucesivas cumbres quedan muy bien, pero cuesta trabajo llevar los compromisos a la práctica». A su juicio, «no nos lo estamos tomando en serio y quizá se nos pase el arroz, porque hay evidencias de que el tema del clima es preocupante», advierte. Considera «correctos» los planteamientos de la UE, pero avisa de que no todas las potencias económicas -«competidoras nuestras»- están en las mismas condiciones.

Mirando ya hacia Asturias y a la polémica desatada tras anunciar Iberdrola su intención de cerrar la térmica de Lada, Alberto González recuerda que la industria asturiana es la más electrointensiva del país, porque tres grandes compañías concentran más de la mitad del consumo total de la región. A esto se suma, por ejemplo, que «habrá un AVE que necesitará voltaje», reflexiona el responsable de Fade. «Si no estamos mal informados, el cierre de Lada tendría un impacto del 3% en la recibo de la luz. Eso hay que explicarlo a los españoles y a los ecologistas».

«Hay que dar pasos en la dirección de los Acuerdos de París mientras no se ponga en riesgo el suministro, no reste competitividad empresarial y no nos coloque en una posición de desventaja respecto a nuestros competidores de fuera de la región y del país», zanja.

Transición regulada

El presidente de Asturfeito y candidato a la presidencia de Fade, Belarmino Feito, explica que «para avanzar en la lucha contra el cambio climático es necesario que haya una transición en el modelo energético. Este proceso estará regulado por la futura ley de cambio climático y transición energética, que puede ser de gran trascendencia para la competitividad de las regiones en función de sus entramados económicos y la actual composición de su 'mix' energético».

Feito destaca que el motor económico de Asturias es una industria consumidora intensiva de energía y consumidora, además, de carbón en sus procesos. Así pues, la importancia del carbón en la generación de energía es muy alta respecto a otras regiones. «Por lo tanto, es imprescindible que en el futuro se tengan en cuenta estos factores y no suponga una desventaja competitiva para con el resto de empresas de otras regiones ni del resto de Europa, porque muchas de nuestras compañías compiten en mercados globales».

El aspirante a la presidencia de Fade considera que este asunto es lo «suficientemente grave como para que en Asturias haya un frente común en defensa del carbón formado por el Gobierno regional, los grupos parlamentarios, las empresas y los sindicatos. Asturias se la juega. Nos afecta a todos», advierte.

Alejandro Díaz, también candidato a la presidencia de Fade y dueño del grupo Baldajos, destaca que para los empresarios es «relevante» que se acierte en las estrategias de cumplimiento, ya que por su complejidad, coste económico y posibles otros efectos, «pueden suponer un impacto negativo en nuestros costes energéticos y, por tanto, en nuestra competitividad».

En ese sentido, recuerda que España soporta un precio de la electricidad en el que un 40% son costes que no tienen nada que ver con la producción y el transporte de esta. «Y respecto al otro 60%, soportamos unos precios mayoristas superiores al de otros mercados de Europa occidental».

Para Díaz, las estrategias que se sigan en el proceso de descarbonización deberían ser «progresivas y no aplicarse a través de giros bruscos o cambios dramáticos». Apunta, por ejemplo, que en el caso de las centrales de carbón, el 50% de la potencia instalada en ellas se retirará de servicio a comienzos de 2021. «Se mantendrán las adaptadas a los requisitos ambientales de las directivas europeas y podrán seguir aportando su producción al 'mix' energético, sin que ello suponga una situación de emergencia ambiental o alarma social».

El candidato a la presidencia de Fade apela a la planificación indicativa del Gobierno central, pero cree que «las decisiones de invertir o no en instalaciones de producción eléctrica las toman las empresas, y estas deben contemplar las condiciones específicas de cada emplazamiento, sus circunstancias y su impacto en muchas variables. Desde luego, la de la viabilidad económica, pero también la medioambiental y la del empleo. Y, mucho me temo, que esto no se está teniendo en consideración en lo que refiere, por ejemplo, a la central de Lada». «En definitiva, dejaría que fueran las empresas las que tomasen las decisiones de inversión y pediría que el Gobierno regional establezca un marco que no entorpezca o desincentive», concluye.