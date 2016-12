Los sindicatos recurrirán el fallo sobre Zumárraga

Los sindicatos CC OO y LAB anunciaron ayer que van a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Éibar que avala el traslado de los trabajadores de la planta de Arcelor en Zumárraga a Asturias y el cambio de sus condiciones laborales, que incluye menores remuneraciones ya que se tienen que acoger al convenio de las factorías del Principado, con peores condiciones que las que disfrutaban hasta ahora. El fallo responde a una demanda presentada por estas centrales más ELA y UGT -que previsiblemente, se sumarán al recurso- que acusaban a la multinacional de defectos de forma en el proceso y supuesta mala fe en la negociación sobre el cese de la actividad en la acería guipuzcoana y el futuro de su plantilla.

Fuentes de la compañía aseguran que, a pesar de que la multinacional no ha recolocado aún a los empleados vascos en las factorías de Gijón y Avilés, el recurso no obstaculizará los traslados, que estaban previstos ya para esta segunda mitad del año, pero que no se producirán hasta 2017. Aún sin fecha para ello, la multinacional defiende que es solo «cuestión de tiempo» la llegada de los operarios de Zumárraga, aunque aún deben negociar con el comité de empresa asturiano su encaje en las factorías de la región.

En un principio, 85 de los 342 empleados de la factoría guipuzcoana habían aceptado su traslado a Asturias -la mayoría optó por el plan de bajas incentivadas-, pero la cifra ha menguado, ya que algunos han sido recolocados en otras plantas de la multinacional, tanto en la valenciana de Sagunto, como en la navarra de Lesaca.