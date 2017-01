Arcelor plantea una reducción de plantilla en Asturias en su plan de productividad

Hay varios caminos para aumentar la productividad, pero en términos generales se reducen a dos: incrementar la producción y disminuir los costes, algo que el grupo Arcelor está dispuesto a hacer en todas sus plantas, incluidas las asturianas. El Plan de Acción 2020, anunciado por la multinacional en febrero del año pasado para mejorar sus resultados, se comienza a materializar en las factorías de Gijón y Avilés con una propuesta de inversiones llamada a producir más, pero que también incluye una reducción de la plantilla.

El documento general de la compañía establece planes de mejora para cada uno de sus cinco segmentos de negocio y plantea el ahorro de costes y la mejora de la productividad «planta por planta». Sin embargo, lo que hasta ahora era una propuesta común para todo el grupo, ha comenzado a tomar forma en el Principado, aunque más que en cada factoría, las medidas van taller por taller.

Poco antes de la Navidad se produjo el primer contacto entre el departamento de recursos humanos y los representantes de los trabajadores sobre un planteamiento concreto. En el taller de cilindros se propusieron mejoras que implicaban la automatización de procesos y, con ellas, la amortización de catorce puestos de los aproximadamente 120 con los que cuenta esta instalación. También ha habido negociaciones en chapa, decapado, carril o laboratorio. La idea de la multinacional es que este plan se vaya extendiendo al resto de talleres, aunque no en todos se plantea una reducción de personal. Donde está claro que sí habrá una disminución de la plantilla es en las baterías de cok, cuando cese la actividad en las de Avilés y empiecen a funcionar las renovadas de Gijón, en 2019, más modernas y con menos necesidades de operarios.

Cinco millones de toneladas

Las medidas que plantea Arcelor para ganar productividad pasan por la automatización de procesos, la simplificación de tareas o la integración de actividades que hasta ahora estaban externalizadas, pero también por la desaparición de aquellos puestos que dejen de ser necesarios gracias a las mejoras que se realicen. El objetivo es que, a través de estas mejoras, la producción se eleve en 2019 a cinco millones de toneladas anuales, frente a la capacidad de 4,7 que tienen en la actualidad las plantas de la región.

Aunque la empresa no ha cuantificado cómo afectará este plan de productividad al tamaño de la plantilla, sí reconoce que se producirá cierta reducción, forzada por la necesidad de mantener la competitividad de las factorías y los avances tecnológicos que se producen. No obstante, descarta que se puedan producir salidas traumáticas. La idea es que la disminución de personal se produzca de forma natural, no sustituyendo a una parte de los trabajadores que se jubilan.

Los sindicatos tampoco cuantifican cómo podrá afectar el plan de productividad a la cifra de empleados de la multinacional en la región, con la excepción de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) que estima una pérdida de alrededor del 12% de la plantilla, unos 600 trabajadores.

El Plan de Acción 2020, en el que se enmarcan las propuestas que ahora llegan a las factorías asturianas, se puso sobre la mesa después de que el grupo registrara unas pérdidas de 7.100 millones de euros en 2015. Uno de los objetivos principales es incrementar el ebitda -resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones- y, para ello, plantean reducir el coste de producción de la tonelada de acero hasta los 83 dólares (unos 78 euros), una cifra que no está muy lejos, después de lograr ya situarse en 85.