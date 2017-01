Arcelor busca mejorar en mil millones su resultado europeo con el plan de productividad

El Plan Acción 2020 de Arcelor, que revisa planta por planta todas las instalaciones de la multinacional para ganar competitividad, prevé lograr una mejora de los resultados operativos de mil millones de dólares en toda Europa, unos 940 millones de euros, de aquí a 2020. Esta estrategia global de la multinacional, que abarca todas sus áreas de negocio, pasa por un análisis pormenorizado de los procesos en busca de su optimización y ya ha empezado a aplicarse en Asturias. El pasado mes, los responsables de recursos humanos del grupo comenzaron a realizar sus propuestas en los diferentes talleres. De momento, ya han presentado sus planes en cilindros, chapa, decapado, carril y laboratorio.

Cada instalación cuenta con un proyecto diferente que pasa por la automatización de procesos, la simplificación de tareas o la integración de actividades que hasta ahora estaban externalizadas, pero también por la amortización de los puestos que dejen de ser necesarios debido a los avances tecnológicos, lo que implicará una reducción de plantilla de la multinacional en Asturias que en ningún caso sería traumática, sino que se realizaría mediante la no reposición de empleados que se prejubilen.

Desde la compañía defienden la necesidad de mantener la competitividad de sus factorías, al igual que lo hace cualquier otra empresa, y más en un sector tan competitivo como el del acero. En el caso asturiano, el plan de productividad centra sus esfuerzos en mejorar la calidad de sus productos y la fiabilidad de las instalaciones.

Según el máximo responsable de Arcelor en Europa, Aditya Mittal, la génesis del Plan Acción 2020 se encuentra, precisamente, en el viejo continente, donde ya se desarrolló un plan de optimización con la vista puesta en 2012.

Las factorías del Principado tuvieron, por su parte, su propio proyecto de mejora, el Plan Asturias 5.0, donde se fijó el objetivo de lograr aumentar la producción hasta los cinco millones de toneladas en 2019. En él se ha implicado a toda la plantilla en grupos de mejora continua con el fin de lograr ahorros y una mayor eficiencia de los procesos. Se da la circunstancia de que esa cifra de cinco millones de toneladas es similar a la que se producía a mediados de los años setenta en las plantas de la antigua Ensidesa, con la diferencia de que entonces, para alcanzar esa cantidad, había cuatro hornos altos y estaban empleados a más de 25.000 trabajadores.

«No suena bien»

Estos argumentos no convencen al secretario general de CC OO de Asturias, Antonio Pino, que ayer, antes del acto conmemorativo del 60 aniversario de la primera comisión que se gestó en la mina de La Camocha, defendió que si la empresa va a producir más acero, «aunque vaya a haber ciertos avances tecnológicos, no debería ser a costa de la plantilla». Además, avanzó que esta cuestión será analizada detenidamente por el sindicato y la Federación de Industria, pero, «a priori, no suena bien».