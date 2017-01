Preocupación en Arcelor ante la escalada de precios de las principales materias primas

El sector siderúrgico toma oxígeno cuando percibe el incremento del precio del acero, que se desplomó en los últimos dos años por la competencia desleal china, pero este cambio no le permite respirar tranquilamente. La subida refleja el ligero incremento de la demanda o los efectos de las medidas de defensa comercial de la Unión Europea y otros países contra el 'dumping' -venta por debajo del precio de mercado- asiático. Sin embargo, el alza esconde aspectos que no son, precisamente, positivos para la industria. El principal, el incremento en el coste de las materias primas y de otros factores que influyen en la producción. ArcelorMittal ya está preparada para que los resultados del cuarto trimestre de 2016, que presentará en febrero, no sean tan positivos como podía esperarse por la evolución del mercado y la tendencia al alza iniciada a mediados del ejercicio anterior. De hecho, en la multinacional reconocen preocupación ante la escalada de precios de los elementos esenciales con los que se produce el acero.

LAS CIFRAS 100 % ha sido la subida de precio del carbón metalúrgico en los últimos meses. 81 % ha aumentado la cotización del mineral de hierro. 1,4 mill. tons. de cok producen las baterías de Avilés para cubrir las necesidades de los hornos altos. 70.000 vehículos movilizan las plantas de Arcelor al año.

En el balance de las factorías asturianas ya empieza a notarse el efecto del incremento del precio de las materias primas. El del carbón coquizable o metalúrgico se ha doblado en los últimos meses y esto tiene un impacto directo en el coste de producción. Con este recurso mineral comienza el proceso siderúrgico, ya que es el que abastece a las baterías de Avilés para producir 1,4 millones de toneladas de cok anuales que, posteriormente, acabarán en los hornos altos. No obstante, las inversiones que está realizando la multinacional, entre las que destacan las modernas baterías que se prevén construir en Gijón, permitirán ganar en eficiencia y reducir la cantidad de carbón requerido. De hecho, el proyecto contempla para las nuevas instalaciones una capacidad de 1,1 millones de toneladas de cok, 300.000 menos que las actuales, que servirían, igualmente, para cubrir las necesidades de las factorías asturianas para producir cinco millones de toneladas de acero en 2019, una cifra superior a la actual. Por tanto, se necesitarán menos materias primas para producir más.

Sin embargo, el precio del carbón no es la única preocupación para lograr un buen resultado en las factorías asturianas. El mineral de hierro también se ha disparado en los últimos meses, alrededor de un 81% en 2016, debido, sobre todo, a recortes de producción en China. En este caso, se produce un efecto contradictorio dentro de Arcelor, lo que es bueno para los resultados del grupo no lo es para las plantas de la región.

El aumento es muy positivo para la multinacional en general, porque además de ser un gigante siderúrgico también lo es en el ámbito de la minería. De hecho, parte de los malos resultados de la compañía en los últimos años se produjeron por su decidida apuesta por hacerse con explotaciones de mineral de hierro. El desplome de su cotización, sumado a los problemas de su negocio siderúrgico, impactó directamente en sus resultados y el grupo cerró 2015 con 7.100 millones de euros de pérdidas y una deuda disparada. Los resultados de la compañía reflejaron entonces un impacto negativo de 4.363 millones de euros por ajustes en el valor de activos mineros.

«2015 fue un año muy difícil para la industria del acero y la minería. Aunque la demanda en nuestros mercados estratégicos siguió fuerte, los precios se deterioraron significativamente como resultado del exceso de capacidad de China», declaró entonces Lakshmi Mittal, presidente y consejero delegado de la multinacional.

Mayores costes de producción

Con el repunte de los precios del mineral de hierro, que alcanzó su pico en dos años el pasado 12 de diciembre, esa área de negocio de Arcelor mejora sus datos, pero para factorías como las asturianas la noticia no es positiva. Las distintas sociedades de Arcelor dan cuenta de sus propios resultados y, para las plantas de la región, tener que hacer acopio de este mineral a precios mucho mayores implica un incremento en los costes de producción y una reducción de los márgenes de beneficio. No obstante, la previsión es que en 2017 la cotización del hierro baje, debido a, entre otros aspectos, el incremento de la oferta mundial, ya que en los últimos meses se han comenzado a explotar nuevos yacimientos como el de Roy Hill, en Australia, en cuya construcción participó Duro Felguera, o el del estado amazónico de Pará, en Brasil, de la compañía Vale, que invirtió en él 14.300 millones de dólares. Además, están previstas grandes inversiones chinas en África. Por otro lado, se espera una caída de la demanda que también tendría efecto en los precios. China tiene el objetivo de reducir su sobrecapacidad siderúrgica, que ronda los 400 millones de toneladas, la mitad de la mundial.

Por otro lado, la subida del precio del petróleo tampoco resulta positiva para una industria que mueve millones de toneladas de productos por todo el mundo y que necesita combustible para sus traslados. El encarecimiento de su logística es, sin duda, otra preocupación. Solo en Asturias, Arcelor moviliza con su actividad más de 70.000 vehículos al año y es el principal cargador de la región.