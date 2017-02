El Círculo de Empresarios quiere que los trabajadores asuman parte de las cotizaciones de los empresarios

Los trabajadores tendrán que hacer un esfuerzo extra con el objetivo de mantener su estado de bienestar. Ésta es la conclusión que se extrae del documento presentado este martes por el Círculo de Empresarios con sus propuestas a corto, medio y largo plazo para crear un sistema de pensiones sostenibles. Y para ello, toman como ejemplo las experiencias de otros países europeos, como Suecia o Dinamarca.

En este informe, se plantea entre otras medidas elevar las aportaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, de forma que se cree un nuevo esquema de cotizaciones para que haya un “mayor equilibrio entre la contribución del empleado y del empleador”, tal y como se hace ya en Reino Unido, Austria, Países Bajos y Alemania. No se trata de cotizar más, sino de que parte de las cotizaciones que asumen las empresas pasen a ser de los trabajadores. Sostienen que España es el cuarto país de la UE con las cotizaciones más altas para las empresas, puesto que tienen que pagar un 31,13% del salario bruto del trabajador (si se suman todos los conceptos, como el paro o la formación), casi diez puntos más que la media europea. Sin embargo, el empleado aporta un 6,25%, la mitad de la media europea, según datos aportados por la asociación. Y es que el Círculo considera que el problema del país es que las empresas tienen un tamaño muy pequeño y cree que debería favorecerse el aumento del tamaño de las empresas en España, ya que eso reportaría más ingresos al sistema (los salarios son más altos cuanto mayor es la compañía) y contribuiría a que el país ganara competitividad.

Pero no será éste el único 'plus' que les pidan a los empleados. El informe también aboga por la “progresiva” transformación del actual sistema de pensiones de reparto por otro mixto basado en tres soportes: el primero, que funcionaría como el de un sistema público de pensiones de reparto con cuentas nocionales, complementado con pensiones no contributivas, con el objetivo de garantizar un nivel de vida mínimo con unas pensiones "básicas"; el segundo, un sistema de capitalización obligatorio al que contribuirían empleadores y trabajadores, y un tercero con aportaciones voluntarias a planes y fondos de pensiones. Esto significa que el trabajador tiene la obligación de destinar cada mes una parte de su sueldo para este fondo de capitalización con el objetivo de mantener su nivel de vida, puesto que solo con el sistema de reparto la cuantía de la pensión sería muy pequeña.

“Pretendemos responsabilizar más al trabajador de su pensión futura”, explicó el presidente del Comité de Pensiones de la organización empresarial, Ignacio Eyries. Por su parte, Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo, precisó que el periodo transitorio entre ambos modelos “tiene que ser muy largo” y estimó que, al estilo de Suecia -que lo inició en 1991 y lo terminará este año-, podría durar unos 25 años.

Jubilarse más allá de los 67

Entre las medidas a corto y medio plazo, el informe propone incrementar progresivamente el número de años cotización para calcular la pensión, desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la vida laboral más allá de los 67 años, así como ligar la revalorización de las pensiones a la productividad, financiar la totalidad de las pensiones no contributivas con cargo a los Presupuestos y elevar los máximos de la base de cotización siempre y cuando se haga conforme a la voluntad del trabajador y suponga la no limitación de la pensión máxima.

Por otro lado, para que entren más ingresos en la Seguridad Social, abogan por otras propuestas relacionadas con la reforma del mercado laboral, como establecer tres tipos de contratos: indefinido, por necesidades empresariales y juvenil; equiparar las indemnizaciones de temporales e indefinidos, pero a la baja, puesto que lo que buscan es reducir sus costes (los trabajadores fijos despedidos de forma objetiva pasarían a ser indemnizados con 12 días por año trabajado en lugar de los 20 actuales), y establecer un sistema mixto de negociación colectiva adaptada, en el que los salarios y la jornada laboral sean competencia de la empresa, mientras que el salario mínimo, la formación y los fondos de pensiones o de maternidad se hagan en el ámbito de los convenios sectoriales.