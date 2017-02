«El futuro como planta de Avilés no está en cuestión, la única discusión es por el convenio y el salario»

Gianni Scotti (Milán, 1953) es un ejecutivo de larga trayectoria que dirige los negocios de la multinacional francesa en España y los países mediterráneos desde enero de 2016. Su objetivo fundamental, que defiende con pasión, es mantener abiertas las fábricas en Europa, consciente de las dificultades que implica luchar, a menudo con una mano atada a la espalda, contra competidores que se aprovechan de las libertades de mercado europeas y no tienen que asumir los costes de las regulaciones medioambientales vigentes en la UE. Reivindica la responsabilidad social de Saint Gobain y reclama que los gobiernos nacionales, regionales y municipales lo tengan en cuenta, por ejemplo a la hora de comprar las tuberías de canalización de agua.

–Usted definió recientemente como «terribles» los últimos diez años del grupo en España por la crisis del sector de la construcción y la obra pública.

–La crisis de la construcción ha sido terrible para todos, y no solo para Saint Gobain, con una reducción en España de la edificación nueva de un 90%. Era claramente una situación irreal cuando en 2006 construíamos 600.000 viviendas, más que Italia y Alemania en conjunto. En 2016, en una situación mejor que en 2012, se hicieron 50.000 viviendas y en este año esperamos llegar a las 70.000. España, como país, necesita construir unas 200.000 viviendas al año, esa sería una buena cifra y nos permitiría recuperar una dimensión más adecuada de la compañía. El ajuste ha sido muy importante, pero todas las fábricas relacionadas con el sector de la edificación que estaban en activo en España cuando empezó la crisis siguen abiertas. Hemos atravesado una situación muy dura y hemos reducido capacidad y personal, pero no en la dimensión de la bajada del mercado. Desde el año pasado estamos retornando a una situación positiva en resultados, que esperamos sea satisfactoria en dos años.

–¿Qué opina usted de que en las tuberías españolas paguen un arancel del 45% para entrar en la India y ellos puedan vender aquí libremente?

–Es una pregunta edelicada, un asunto que atañe a la política europea y a las relaciones económicas con un interlocutor como la India, muy importante. La clave está también en otras cuestiones: en Europa nos debemos a reglamentaciones medioambientales, de emisiones y también tenemos una responsabilidad social con nuestros trabajadores y la sociedad. Estamos aquí para dar un trabajo seguro a la gente y para eso invertimos en seguridad, porque somos conscientes de que este es un trabajo duro, muy manual y en condiciones difíciles. En India todo esto es muy diferente. Pero una tubería fabricada en la India llega a Italia, la dan una mano de pintura y la venden como ‘Made in Italy’ en el mercado europeo. Esa situación no es correcta y es una competencia irregular. En Europa, a nivel político, no se nos brinda una protección que reconozca nuestros esfuerzos de todo tipo.

–Las medidas medioambientales necesarias en Europa ¿qué gasto suman al coste de una tubería que no soporta una fabricada en la India?

–Pues un 20% aproximadamente del coste total. Fabrican más barato porque no aplican costes medioambientales y tiene menos costes salariales y de seguridad. Pero lo más grave es que no se aplica el concepto de reciprocidad. Las tuberías indias vienen a Europa, no pagan arancel y nosotros tenemos uno del 45% para entrar allí. Para nosotros el mercado indio no existe y para ellos el europeo está abierto de par en par.

La energía y Avilés

–¿Alguna petición al Gobierno español?

–Hay asuntos que se deben abordar, por ejemplo el coste de la energía para las industrias, que en España es muy alto. Y lo es no solo si se compara con los países emergentes cercanos como Argelia o Marruecos. Lo es con referencia a Francia o Alemania o Italia. El recargo que supone para el coste de un producto es muy importante: en una placa de yeso, el 40% del precio es coste energético. Un kilowatio en España cuesta el doble que en Francia y una industria como la nuestra tiene una componente energética muy importante. En Italia hay una figura llamada bono energético que ayuda un poco a aminorar el precio a las industrias. Además, habría que tener en cuenta otros conceptos. Fabricamos vidrios eficientes de aislamiento de ventanas con un gasto energético alto pero, ¿cuánta energía ahorran a lo largo de su vida útil? Es un dato que no se tienen en cuenta a la hora de cobrar la energía industrial y, además, con la factura eléctrica de la fábrica de vidrio de Avilés pagamos el despliegue de la energía eólica; eso no está bien.

–Pues no parece que vaya a bajar...

–Es un problema grave para el futuro y, en nuestro caso, para las fábricas de vidrio. Tenemos la competencia del vidrio de Argelia que entra en España con un gasto energético mínimo y muy reducidos los de personal. En realidad, el único sobrecoste significativo es el transporte y tampoco es tan caro llevar un barco a Barcelona o a Valencia. En Argelia hay dos fábricas, una cerró por reestructuración y la otra es nueva y está aún en fase de inicio de producción.Pero mañana estará aquí.

–La fábrica de vidrio de Avilés, a la que fueron algunos de los trabajadores de la factoría que ustedes cerraron en Vioño, ¿podría sufrir el mismo destino, porque parte de su producción se ha traslado a Marruecos?

–La planta de Avilés no tiene problemas. Hay dos fábricas: la de vidrio y la de parabrisas Sekurit y las dos trabajan con una carga importante. Avilés y su futuro como planta no está en cuestión ahora. El horno tiene vida por delante, no está en un momento delicado. En Avilés tenemos una pequeña discusión más tradicional, una discusión de tipo sindical por el convenio y el salario, pero eso no es un gran problema.

–Pero la mitad de la producción de los parabrisas se ha trasladado a Marruecos...

–En Kenitra tenemos una planta y vamos a montar otra en el mismo lugar para hacer los parabrisas para las nuevas factorías de Peugeot y Renault en Marruecos. Las dos fábricas españolas que hacen parabrisas trabajan normalmente para otros mercados y la de Barcelona de L’Arboç es la mejor del mundo en su categoría. El problema es la capacidad de un grupo internacional de mantener viva la fabricación en Europa.

–¿Cómo está esa perspectiva?

–Mi historia personal es una batalla constante por mantener abiertas las fábricas en Europa en condiciones dignas y económicamente viables para los trabajadores y para Saint Gobain. Y es una labor de todos, porque somos una comunidad económica y social. Podemos hablar de la responsabilidad social corporativa, pero si no hay rentabilidad, si no hay beneficios para los accionistas, todo esto se cae. Ese es nuestro gran desafío, mantener el empleo industrial. Porque toda Europa no puede trabajar en finanzas, en servicios o en innovación, hacen falta fábricas. No obstante, hablar hoy en Europa de como va a estar la situación de aquí a cinco años no es serio.

–Problemas por todos los lados...

–Llamémoslo oportunidades. Los problemas europeos son oportunidades americanas.

–Bueno, si creemos lo que ha dicho Trump se va a revitalizar la obra pública en EE UU.

–Pues mejor, por que no veo yo posible que esto pase en España y en Italia. Alemania no estaría muy de acuerdo. Las infraestructuras públicas españolas son mejores que las alemanas; es más, no creo que haya país en Europa con infraestructuras como las españolas. España tiene todos los fundamentos para salir adelante: capacidad emprendedora, jóvenes preparados... Hemos tenido un momento difícil por la falta de Gobierno, pero ahora España puede mirar a un futuro muy positivo.

Robots e impuestos

–La automatización ¿puede ser un problema o una solución?

–Es una necesidad para ser competitivo. Yo puedo empeñarme en mantener 100 personas y luego verme obligado cerrar la fábrica porque no puedo pagarlas. También puedo automatizar la fábrica, mejorar los procesos y competir con 60 personas. Una empresa no puede ser como un Estado, que puede tener como Italia un déficit del 130%. Al tercer año de pérdidas en la empresa el problema ya es demasiado grande.

–Qué opina del debate abierto sobre que los robots paguen cotizaciones sociales como un empleado?

–Antes de imaginar cómo hacer pagar más tasas hay que empezar a mirar al futuro. Nuestras fábricas robotizadas no tienen problemas de competencia de ningún país y trabajan fenomenalmente. Y tenemos 250 trabajadores, pero son técnicos, ingenieros, diseñadores e investigadores. No hay que olvidar que el vidrio de los parabrisas no es un vidrio normal, algo duro y nada más. Ahora acoge sensores de todo tipo: lluvia, luz, hub de presentación de datos. La tecnología cada vez es más complicada y el robot ofrece la posibilidad de aplicarla mejor .

–Usted también es responsable de negocio en Libia, un país que es un problema que parece irresoluble...

–Libia es un país rico, con petróleo y gas y sin nada. No tiene hospitales, no tiene autopistas, no tiene escuelas... y tiene guerrillas. El día en que sea políticamente estable, Libia tendrá necesidad de todo. Y allí estaremos nosotros, para ayudar: habrá trabajo durante decenios y merece la pena esperar a que mejore la situación y no abandonarlo.

–¿Y Marruecos?

–Marruecos está bien orientado, con una población muy formada y un Gobierno que sabe lo que quiere en cuanto al desarrollo industrial.