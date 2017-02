La plantilla de Arcelor aprueba el nuevo convenio, que sube los sueldos un 1,5%

Los trabajadores de las plantas asturianas de Arcelor respaldaron ayer por amplia mayoría el convenio colectivo acordado por UGT, CC OO y USO con la dirección de la compañía en la región para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, un documento para el que, sin embargo, la CSI y la Asociación de Trabajadores con Contrato Individual (Aciaa-Saif) pidieron su rechazo. Aunque aún falta la votación en las instalaciones de la multinacional en Aboño, que se completará mañana, su centenar de operarios no podría cambiar el resultado del referéndum, que tuvo una escasa participación, ya que solo el 55% de los trabajadores y prejubilados con derecho a voto acudieron a las urnas.

De las 3.113 papeletas emitidas en las dos jornadas de votación, la de ayer y la del miércoles, 1.947 fueron para respaldar el nuevo convenio, un 62,5%, mientras que 1.089 rechazaron el documento (34,9%). También hubo 71 abstenciones y seis votos nulos. Por centros de trabajo, aunque el apoyo fue claro tanto en la factoría de Gijón como en la de Avilés, hubo diferencias. Así, en la primera hubo 1.449 papeletas por el 'sí' y 896 del 'no', mientras que el porcentaje de respaldo fue superior en la segunda, con 1.051 votos afirmativos por 577 en contra. Lo que no se conoce es el recuento por talleres, ya que aunque USO, CSI y Aciaa-Saif pidieron el cómputo separado de cada mesa electoral, UGT y CC OO hicieron valer su mayoría social para un escrutinio conjunto.

Tanto los sindicatos que apoyaron el convenio como la dirección se congratularon ayer por el respaldo mostrado a un documento que, como defendieron en los últimos días, cuenta con distintos «avances» con respecto al anterior, sobre todo, en materia social y también incluye las subidas salariales recogidas en el acuerdo marco y que hasta ahora no se habían aplicado. Así, los sueldos subirán el 0,5% correspondiente a 2016 y el 1% de 2017. Queda pendiente otro 0,5% de prima de productividad, que debe ser aprobado por la dirección en Madrid, ya que depende directamente del acuerdo marco.

Entre las novedades del convenio que destacan los sindicatos mayoritarios se encuentra la incorporación de permisos retribuidos de acompañamiento al médico para hijos menores de 14 años e hijos discapacitados de cualquier edad hasta un máximo de 24 horas al año, la eliminación parcial de la obligación de doblar turno ante la ausencia imprevista del relevo -se tendrá que permanecer como máximo cuatro horas-, se incrementarán los premios a la vinculación del anterior convenio en 30, 40 y 50 euros para los que cumplan 25, 35 y 40 años, respectivamente, de antigüedad y se crearán comisiones de igualdad y de medio ambiente.

Contrato individual

No se logró, sin embargo, la revalorización salarial del personal de contrato individual, lo que ha llevado al rechazo de pleno de Aciaa-Saif. Estos trabajadores, unos 900, se quedan fuera de gran parte del convenio colectivo y, entre otros aspectos negativos, no verán incrementados sus sueldos. Los responsables de Arcelor en Asturias defendieron que no tienen competencia para ello y los sindicatos elevarán la petición a los departamentos de recursos humanos en Madrid y Luxemburgo. Pese a ello, esta decisión no resulta suficiente para la Asociación de Trabajadores con Contrato Individual, que cuenta con dos delegados en el comité de Avilés, y que ya ha anunciado que propondrá en su pleno que se inste a la empresa a que inicie un proceso de negociación colectiva de un convenio franja para estos trabajadores, la mayoría mandos intermedios, «dada la flagrante y evidente discriminación» que sufren. Reclama, sobre todo, que se regule el incremento salarial, pero también la retribución variable, la jornada laboral o el pago de las horas extra.