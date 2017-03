El Ministerio de Energía inicia el proceso para activar la regasificadora este año

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dio ayer el primer paso para legalizar la regasificadora de El Musel. Con un proyecto de real decreto, que aún puede ser modificado y deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno central pretende levantar la moratoria de 2012, que paralizaba la puesta en marcha de varias infraestructuras gasistas, previstas cuando la demanda aún no se había desplomado por la crisis. Al retomar la tramitación de las autorizaciones administrativas relativas a estas instalaciones, que el Real Decreto-Ley 13/2012 había dejado en suspenso, el Ejecutivo da el primer paso para desbloquear la situación de la planta gijonesa. Porque Enagás podrá volver a pedir la autorización administrativa e iniciar el procedimiento que permitirá su puesta en funcionamiento, muy posiblemente, este mismo año.

«Hay que ir dando una serie de pasos y este es el primero», señaló ayer el consejero asturiano de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco. Un avance absolutamente «necesario», porque «había un decreto que paralizaba la puesta en marcha de las infraestructuras gasistas». Pero, dando esto por resuelto, «aún falta la autorización administrativa» para que El Musel pueda entrar en funcionamiento y los trámites son tediosos.

Aún así, el consejero valoró la decisión del Ministerio que, según dijo, «demuestra que está cumpliendo lo que se habló». Se refería a la visita del ministro Álvaro Nadal, el pasado 31 de diciembre, durante la que el titular de Energía se comprometió a buscar y a recorrer las vías necesarias para la regularización de la planta asturiana como, previamente, había hecho con la gallega de Reganosa, en Mugardos.

«Se está cumpliendo con el calendario», amplió el Principado nada más conocerse la noticia. Hace unas semanas ya había informado de que la Abogacía del Estado estaba buscando la mejor fórmula para proceder a la regularización de la regasificadora. Pero «falta que se culmine con la legalización definitiva de la planta, que permitirá su puesta en marcha. Espero que sea antes del verano», insistió Blanco.

Hay que tener en cuenta que contra la planta pesa una sentencia del Tribunal Supremo, que hace un año ratificó un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que daba la razón a Los Verdes y anulaba su licencia de construcción. Los jueces dieron por buenos los argumentos de los ecologistas, quienes mantienen que cuando Enagás inició los trámites de construcción de la planta aún estaba en vigor el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por el que las instalaciones no podían estar a menos de 2.000 metros de un núcleo de población.

Dicho reglamento dejó de tener efecto en enero de 2007, lo que hace creer a Enagás que cuando solicite de nuevo la autorización administrativa para poner en funcionamiento la regasificadora de El Musel, no se encontrará con más obstáculos.

Sin embargo, el punto de vista de Ecologistas en Acción de Asturias es muy distinto. Su portavoz, Paco Ramos, desvinculó el proyecto de real decreto de la legalización de la planta asturiana, ya que en su opinión el documento del Ejecutivo tiene más que ver con una carrera para conseguir fondos europeos para redes transeuropeas de gasoductos. Además, asegura que el texto del Gobierno central «habla de centrales en hibernación, como puede ser la de El Musel, pero que tuvieran autorización previa a la hibernación, y la de Gijón, declarada ilegal por sentencia firme del Supremo, no la tenía».

Piden una «solución judicial»

El diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico apuesta por darle una «solución judicial y no política» a la situación de la regasificadora. «Hay que cumplir la sentencia del Supremo y no lesionar los derechos de los vecinos del Muselín», ahondó a la vez que planteó un «razonable cambio de uso» de las instalaciones, «que no sea lesivo para los vecinos».

En la misma línea se manifestó el parlamentario de Podemos, Héctor Piernavieja, quien ve en cómo se está desarrollando el proceso «algo inédito en cualquier estado de derecho». En su opinión, Administración regional y estatal, socialistas y populares, «se ponen de acuerdo para legalizar vía real decreto algo que los tribunales habían declarado ilegal con la legislación en la mano». Tildó la decisión de un «auténtico sinsentido» y advirtió de que encontrará «un gran rechazo popular».

Piernavieja se preguntó por los intereses que han llevado al Ministerio a abrir el camino para la regularización y descartó que lo haya hecho por la estabilidad del sistema energético español, «en el que las infraestructuras gasísticas que fueron construidas durante la última década se encuentran a un nivel de uso muy bajo y sin perspectiva de que vaya a aumentar». La propia regasificadora de Gijón, detalló, «fue planificada en un escenario de centrales de ciclo combinado que ya no va a ser real». Así, la planta gijonesa se revela a su juicio como «una infraestructura que va a ser innecesaria en nuestra comunidad autónoma y que atenta contra la seguridad ciudadana». Podemos estudiará «qué posibilidades hay para frenar este despropósito».