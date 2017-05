Arcelor reactiva la planta de ácidos de Avilés cerrada tras la fuga tóxica del pasado 24 de abril

Las baterías de cok de Avilésrecuperan la normalidad. La planta de ácidos, clausurada desde el 24 de abril a raíz de la fuga de gases ácidos que llegó al centro de Avilés, reinició hoy su actividad una vez completado el proceso de reactivación iniciado el sábado, fecha en la que la consejería de Medio Ambiente levantó la medida cautelar que desde el incidente pesaba sobre ella. La producción de ácido sulfúrico, agente que se utiliza en el proceso de depuración de los gases que genera la producción de cok y a la postre el principal compuesto de la nube, comenzó a las cuatro de la tarde. Queda por conocer la sanción en la que podría desembocar el expediente abierto por Medio Ambiente, entre 200.000 euros y dos millones, según la consejera, Belén Fernández, el resultado de las diligencias incoadas de oficio por la Fiscalía y también la fecha en la que, a la espera de que el Principado emita la autorización ambiental integral, se reanudará la demolición de las baterías de cok de Gijón, inactivas desde 2013. Una vez en servicio las de Avilés se apagarán definitivamente. El escape provocó irritación en vías aéreas y garganta entre muchos de los transeúntes que a ese ahora, las siete de la tarde, se vieron sorprendidos por la nube, indignación general y una tormenta política que todavía no se ha apagado. También elevó la tensión entre la multinacional y la consejería de Medio Ambiente, que acusa a la empresa de carecer de los sistemas y protocolos necesarios para evitar fugas de esta naturaleza. La suspensión cautelar afectó únicamente a la planta de ácidos, no a la de subproductos, en la que se integra, ni a l producción de cok, principal alimento de los hornos altos, que se mantuvo al ritmo nor