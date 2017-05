El debate sobre la prescripción del fraude deja en el aire el juicio de Mina La Camocha

La repetición del juicio por el supuesto fraude en Mina La Camocha comenzó ayer con una jornada de casi cinco horas para debatir cuestiones previas. Los abogados de los cuatro acusados apelaron a la prescripción de los hechos, a la falta de pruebas documentales y a la vulneración de derechos fundamentales para solicitar la nulidad del juicio, mientras que el fiscal rechazó los argumentos de la defensa y desestimó una posible prescripción de los hechos, al asegurar que durante el proceso se presentaron «al menos» una decena de actos jurídicos que «interrumpen» el plazo de cinco años que establece la legislación. Por su parte, el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón citó de nuevo a las partes el próximo día 29, con independencia de que antes pudiera resolver sobre la petición de los abogados defensores.

La nueva vista se produjo ayer, después de que en junio del año pasado la sección número 8 de la Audiencia Provincial anulara el juicio de Mina La Camocha que derivó en condenas de nueve años por desviar millones de ayudas al carbón para cinco acusados -uno de ellos, el ex consejero de Industria del Gobierno asturiano, Víctor Zapico, fallecido con posterioridad a esa sentencia-. Se dictaminó entonces «una evidente falta de imparcialidad de la jueza». En noviembre de 2014, la magistrada Rosario Hevia había declarado culpables de tres delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude de subvenciones al entonces presidente de la explotación, Manuel Martín; la máxima responsable de la contabilidad de la empresa, Margarita García; el apoderado de Hullas Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones (las otras dos compañías implicadas), Guillermo Honrubia, y el administrador único de Hullas Coto Quirós, Ángel Manuel García Brugos.

Los abogados de estos cuatro acusados volvieron a pedir ayer la nulidad del juicio, alegando que los hechos hacen referencia a los años 1998, 1999 y 2000, cuando fueron citados a declarar en 2008, más de los cinco años que marca la Ley.

Pidieron, además, la incorporación a la causa de la prueba documental incautada en el registro de las oficinas de la empresa minera, que se ha «deteriorado» a causa de la humedad durante el almacenaje en los depósitos del Juzgado. El propio magistrado reconoció que dicha documentación no se llevó a la sala por «el hedor» que desprende al sufrir los sótanos del Palacio de Justicia inundaciones. Los letrados consideraron que el no tener acceso a esa documentación deja a sus defendidos en una situación de «indefensión» y reclamaron que no se acepte la prueba documental presentada por el Ministerio Público. Asimismo, alegaron que el volcado de los ordenadores no se hizo con las garantías que fija la ley.

'Operación Baltasar'

Los cuatro acusados se sentaron ayer en el banquillo de los acusados, dieciséis años después de que el 13 de diciembre de 2001 se conociera que 25 directivos y cargos intermedios y administrativos de la empresa minera fueran detenidos e interrogados durante horas en dependencias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón en el marco de la denominada 'Operación Baltasar'. Las detenciones se produjeron a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que desde 1998 investigaba un supuesto fraude a Hacienda consistente en importar carbón internacional, más barato que el autóctono, y hacerlo pasar por mineral de producción propia, que gozaba de importantes subvenciones públicas para compensar su alto coste de extracción, tal y como recordó ayer mismo el fiscal.

La investigación, que se inició fruto de una denuncia presentada por un empresario relacionado con el sector del carbón, llegó a contar con once imputados. Entre ellos, Fernando Luis García Brugos, antiguo propietario de la mina, que falleció en 2010. La investigación concluyó que en esos años -entre 1998 y 2000- La Camocha supuestamente importó o compró a minas a cielo abierto unas 98.000 toneladas de carbón, recurriendo a empresas interpuestas -Hullas del Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones- para camuflar la operación, mezclar ese mineral con la producción propia y revenderlo a la central de Aboño. El supuesto fraude se cifró en 17,09 millones de euros.