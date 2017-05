Agalsa trata de extraer restos de zinc de la caldera por valor de 80.000 euros

Una nueva máquina trabaja a destajo desde ayer por la mañana en la planta gijonesa de Agalsa para tratar de extraer una capa de unos 40 centrímetros de zinc del fondo de la caldera, que está valorado en unos 80.000 euros. Esta operación se realiza después de que la administradora concursal decidiera hace un mes cortar el suministro del gas -cuya factura era inviable pagar al estar la planta paralizada-. Y ocurrió lo inevitable: la caldera quedó inservible al solidificarse el cinc que había en su interior. Según los sindicatos, el valor de la empresa es ahora menor. En concreto, cifran en 200.000 euros el precio que debería desembolsar un potencial comprador para instalar una nueva caldera.

La que ya no sirve contenía metal fundido por un valor aproximado de 1,7 millones de euros, según la valoración que ofreció la empresa en febrero en el Sasec. A ese material, que ahora está almacenado, se le sumará el que estaban extrayendo ayer.

Mientras tanto, la plantilla está inquieta y hay «malestar» por cómo se está desarrollando el proceso del ERE. Según los sindicatos, se les ha aplicado el expediente de extinción a cuatro trabajadores que no lo habían solicitado y, sin embargo, a otros tantos que sí habían decidido desvincularse de la empresa para cobrar el paro, no les ha llegado la comunicación. Así las cosas, hay «cierto barullo» con este asunto y el comité no descarta movilizaciones.

A mediados de abril, el juzgado hizo efectiva la extinción colectiva de los contratos de trabajo para 85 de los 102 trabajadores de la compañía. Actualmente solo quedaría alrededor de medio centenar vinculado a la empresa.