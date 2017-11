Belarmino Feito presenta el doble de avales que su rival para presidir la Fade Feito y González estrechan la mano tras presentar los avales. / H. ÁLVAREZ El presidente de Asturfeito registró 73 apoyos, el doble del mínimo exigido para validar su candidatura y 42 más que aportó el martes Alejandro Díaz DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Jueves, 23 noviembre 2017, 04:51

Belarmino Feito gana la primera etapa de la carrera hacia la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). El presidente de Asturfeito y vicepresidente de la patronal del metal, Femetal, registró ayer, último día para presentar los avales, un total de 73 apoyos, el doble de los mínimos -31 se exigían, el 20% de los 151 miembros de la junta directiva- requeridos para presentarse a las elecciones. Feito se impone con claridad en esta fase del proceso electoral a su rival, Alejandro Díaz, fundador y propietario del Grupo Baldajos, quien anteayer registró en la sede de Fade 31 firmas de apoyo a su candidatura, el mínimo exigido.

La lucha por presidir la Fade se redujo a dos candidatos tras la renuncia, el pasado fin de semana, del gerente de Cartonajes Vir, Inaciu Iglesias, a presentarse a las elecciones a la patronal asturiana y ceder sus apoyos a Alejandro Díaz.

Belarmino Feito presentó pasadas las cinco de la tarde de ayer los avales al secretario de la Fade y de la comisión electoral, Alberto González. La candidatura del presidente de Asturfeito cuenta con el apoyo de 73 asociaciones y empresas singulares, que suponen el 65% del censo. Según explicó el propio aspirante a relevar a Pedro Luis Fernández al frente de los empresarios asturianos, aproximadamente el 80% de las asociaciones han apoyado su candidatura, así como el 50% de las empresas singulares. Como ya adelantó EL COMERCIO el pasado día 12, entre los avalistas figuran los grandes gremios de la economía regional, como el metal, la construcción, el transporte y el automóvil. También dispone de los apoyos de la Asociación de Jóvenes Empresarios, de varias asociaciones que integran la Mesa de Turismo de la patronal asturiana, el grupo Daniel Alonso, Grúas El Roxu y Juan Roces, entre otras empresas.

Belarmino Feito afirma que «no me presentaría condicionado por nada ni por nadie»

Modelo participativo

Tras presentar los avales en la sede de la Fade, el presidente de Asturfeito se mostró satisfecho por el número de avales recibidos. El vicepresidente de Femetal también se comprometió a, si resulta elegido para presidir la patronal asturiana, a poner en marcha un modelo «más participativo» en Fade. «Durante estos últimos meses participé en al menos 130 reuniones y en todas ellas las asociaciones me pidieron un cambio de gobernanza de la federación hacia un modelo más participativo. Y esa es mi propuesta», dijo. No quiso avanzar más al respecto, «lo haré cuando la mesa electoral proclame los candidatos», añadió. Tampoco quiso desvelar quienes forman parte de su equipo, «porque mi propósito es el de llegar en plena libertad. Nunca me presentaría condicionado por nada ni por nadie», afirmó.

La elección del presidente, que será el octavo en los 40 años de historia de Fade, se realizará en votación directa, escrita y secreta en una jornada electoral que tendrá lugar en la sede central de la patronal en Oviedo el 30 de enero. El 30 de noviembre arrancará la campaña.