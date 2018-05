El consejo de administración de EdP considera «bajo» el precio de la OPA de China Three Gorges Fuentes del mercado luso sitúan en 3,42 euros por acción el precio «adecuado», frente a los 3,26 que ofrece el máximo accionista OCTAVIO VILLA Martes, 15 mayo 2018, 17:41

El consejo de administración de EdP ha informado a la CMNM portuguesa (el regulador del mercado bursátil luso) de la oferta pública de adquisición general y voluntaria de acciones que se negocian en la bolsa de Lisboa efectuada por China Three Gorges Europe S. A., empresa participada al 100% por la matriz china China Three Gorges Corporation, que a su vez controla el 23,3% de las acciones actuales de EdP, siendo ya el máximo accionista de la energética. El precio ofrecido por la empresa china es de 3,26 euros por acción, según confirmó la propia EdP, que acaba de informar a la CMNM de que considera «que el precio ofrecido no refleja adecuadamente el valor de EdP y que es bajo considerando la práctica que se sigue en el mercado europeo de las 'utilities' en las situaciones en las que hubo una adquisición de control -de la empresa- por parte del adquiriente».

Las condiciones de la OPA se conocieron el pasado viernes, momento en el que la CMNM portuguesa suspendió la cotización de EdP. El lunes, la vuelta al parqué de la bolsa de Lisboa supuso una subida del 9,3% de la cotización, lo que apunta en la misma dirección anotada por el Consejo de administración de EdP. Fuentes del mercado y del accionariado minorista de EdP coinciden en señalar que la oferta deberá crecer y que se prevé un proceso de negociación largo.