Un consorcio chino ultima una oferta pública de adquisición sobre el total del capital de EdP Torre de refrigeración de la central térmica de Ribera de Arriba, propiedad de EdP. / PABLO LORENZANA El supervisor portugués suspendió la cotización del grupo y la de su filial de renovables, con sede en Oviedo; la operación podría alcanzar los 7.700 millones de euros

Un consorcio chino está preparando el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la compañía portuguesa EdP, que controla la antigua Hidrocantábrico, y su filial EdP Renováveis, con sede en Oviedo. La operación podría alcanzar los 7.700 millones de euros. Dentro de ese grupo asiático se encuentra China Three Gorges, la compañía eléctrica estatal, que ya tiene el 23,27% del capital, y Ningbo International (CNIC), que dispone del 4,98%.

Durante los últimos meses se ha especulado mucho sobre posibles operaciones de compra o de fusión que involucraban al grupo energético luso. Entre las empresas que se encontraban interesadas estaban la italiana Enel, la francesa Engie (antigua GDF Suez) o, incluso, Gas Natural Fenosa.

El interés de este consorcio, que adelantó ayer el diario portugués Expresso, ha ido más allá. El regulador luso, la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), suspendió la cotización de EdP y también la de su filial EdP Renováveis, con sede en Asturias pero que cotiza en Portugal. El valor de mercado del grupo es de 11.370 millones de euros, con una revalorización en este ejercicio del 7,8%.

La presencia del país asiático en el capital EdP ya es importante. China tiene una participación del 28,25%, al sumar el 4,98% de CNIC y el 23,27% de Three Gorges, grupo que ya había manifestado su interés en hacerse con un paquete accionarial más importante del que tenía en la actualidad. La legislación portuguesa limita al 25% la participación de cualquier accionista y obliga a lanzar una OPA sobre el 100% cuando se suma más del 33,34%.

China Three Gorges entró en el capital de EdP en 2011, cuando el Gobierno portugués privatizó la compañía. Entonces, adquirió un 21,35% por 2.700 millones de euros. El año pasado incrementó su participación al 23,37%

El Gobierno de Antonio Costa no pondría ningún obstáculo a la operación. El Estado luso no es accionista del grupo, aunque tiene poder de decisión en aspectos de este tipo desde que se produjo su privatización. De hecho, se opuso a la fusión con Gas Natural Fenosa y la operación no llegó a producirse. Sin embargo, el consejo de administración sí podría oponerse a la OPA, al no tratarse de una oferta articulada entre los diferentes accionistas de la multinacional.

La noticia se ha conocido justamente un día después de que EdP anunciara que obtuvo un beneficio neto de 166 millones de euros en el primer trimestre de 2018, lo que representa un descenso del 23% con respecto a las ganancias logradas durante el mismo periodo del ejercicio anterior. En la conferencia con analistas del mercado no hubo ninguna referencia a esta posible operación.

La eléctrica portuguesa, la cuarta en el mercado español, entró en el capital de Hidrocantábrico en 2001 mediante una alianza con Cajastur, accionista histórico y de referencia, cuando pujaban por ella compañías como la estadounidense TXU, la belga Electrabel, las españolas Unión Fenosa y Ferroatlántica o las alemanas RWE y EmBW. En 2004, EdP pasó a controlar su totalidad.