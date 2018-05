Duro se alía con una firma de EE UU para optar a contratos por 167 millones Acacio Rodríguez. / J. PETEIRO Desarrollarán juntos proyectos de eficiencia energética en el país americano, que abre la puerta al grupo asturiano antes de la ampliación de capital S. BAQUEDANO GIJÓN. Viernes, 4 mayo 2018, 04:25

Duro Felguera sigue siendo atractiva. Pese a las dificultades de este último año, el grupo asturiano conserva su 'know how', su personal cualificado y su prestigio en el extranjero, tres poderosas razones que han motivado una nueva alianza estratégica con Metco Engineering, una empresa estadounidense, con sede en Texas. Este acuerdo comercial pasa, en principio, por el desarrollo conjunto de proyectos de eficiencia y resiliencia energética en EE UU, con un objetivo de contratación de más de 166,9 millones de euros. Pero a la postre, no parece descartable, como sostienen fuentes cercanas al proceso, que la ingeniería americana también pudiera tener interés en participar en la ampliación de capital de la asturiana.

Además del acuerdo comercial, ambas firmas están explorando la colaboración y el crecimiento en distintos negocios para el desarrollo de nuevos productos junto a otros tecnólogos, tanto a través de la creación de UTEs como por medio de la participación en subsidiarias u otras formas de desarrollo.

Para alcanzar el objetivo de contratación mencionado se ha seleccionado una serie de proyectos de generación eléctrica para clientes privados y públicos en varios estados del país norteamericano que encajan con la estrategia y las capacidades de ambas compañías y se ha creado un equipo conjunto que ya trabaja en el seguimiento de los proyectos y en la presentación de ofertas, según informó ayer la propia Duro Felguera, que subió en Bolsa un 6,98% tras conocerse la noticia.

Más información Los trabajadores, a la espera de la negociación del ERE

La entrada de la compañía asturiana en el mercado de proyectos de eficiencia y resiliencia energética en Estados Unidos es uno de los avances en el desarrollo del nuevo plan de negocio que Duro Felguera presentará a los inversores en la próxima ampliación de capital. La compañía considera que la diversificación en las líneas de negocio, un mejor posicionamiento de mercado, el aumento de la productividad y un mejor control de los riesgos son elementos esenciales para su relanzamiento.

A través de este acuerdo, Duro Felguera accede a un negocio que proporciona mejores retornos y mayor recurrencia de ingresos con un menor perfil de riesgo operativo, en un mercado de alto nivel tecnológico y solvencia de clientes.

Netcom Engineering nació en Texas en 2004. Sus servicios incluyen diseño de ingeniería, administración de energía, contratación de rendimiento energético y servicios de consultoría para instalaciones gubernamentales, educativas, de servicios públicos e industriales, entre otros.

Esta alianza con la firma estadounidense se produce en vísperas de la firma del acuerdo de Duro Felguera con la banca acreedora, algo que podría producirse hoy mismo o la próxima semana. Como ya se conoce, la banca propone una quita del 73,4% de la deuda, que se situaría en los 320 millones de euros, y una inyección de dinero fresco de 25 millones de euros.

Además, la banca estaría dispuesta a acordar un plan de avales por otros 100 millones de euros, que serían a aportados al 50% por las entidades financieras y la empresa. Por su parte, Duro Felguera acometerá una ampliación de capital de entre 100 y 125 millones.