La empresa familiar advierte de una «competencia fiscal desleal» entre autonomías La presentación del premio tuvo lugar en el Ayuntamiento . / A. FLÓREZ Aefas critica en la convocatoria de su premio anual los «serios problemas» que ocasiona Sucesiones en Asturias SUSANA BAQUEDANO GIJÓN. Jueves, 30 noviembre 2017, 07:40

Las empresas familiares asturianas, a través de la asociación Aefas, vienen reclamando en los últimos años la exención del Impuesto de Sucesiones. Y ayer lo volvieron a reivindicar, aprovechando la presentación de la convocatoria de su premio anual, que este año cumple su novena edición y que será entregado en marzo en Gijón. Fue en el Ayuntamiento de esta ciudad donde tuvo lugar el acto, guiado por el teniente alcalde, Fernando Couto, y al que también acudió la directora del IDEPA, Eva Pando, en representación del Gobierno Principado.

El presidente de Aefas, Pedro Ortea, no dejó pasar la ocasión para volver a poner sobre la mesa una de las cuestiones que más preocupa a la empresa familiar de esta región, porque el Impuesto de Sucesiones está ocasionando «serios problemas de supervivencia» a compañías que pueden acabar siendo «vendidas» a otras firmas «que pueden o no ser familiares y que pueden o no ser asturianas», advirtió.

Aunque el impuesto de Sucesiones y Donaciones es de tipo estatal, se encuentra cedido a las comunidades autónomas y la mayoría opta por realizar exenciones para las sociedades familiares, pero este no es el caso del Principado. Ortea criticó, en ese sentido, «la competencia fiscal deseal» entre autonomías por este tributo.

También aludió a la necesidad de ganar tamaño de las empresas familiares de Asturias, que suponen el 90% del total, aportan el 70% del PIB y generan el 85% del empleo privado de la región. «Deben eliminarse los obstáculos para que puedan crecer y ser más competitivas», dijo. Asimismo, abogó por la Formación Profesional dual, actualmente «encorsetada», a su juicio, y que sería el instrumento idóneo para «retener talento» en esta comunidad.

Ortea presentó también la convocatoria del IX Premio Familia Empresaria, al que se pueden presentar candidaturas hasta el 28 de enero y que se entregará en marzo en la ciudad. Este galardón reconoce la trayectoria empresarial, la responsabilidad social corporativa y el esfuerzo por la continuidad de una familia empresaria asturiana. En el acto de presentación se encontraba Inaciu Iglesias, en representación de Cartonajes Vir, empresa galardonada en la anterior edición.