Javier Fernández ve «poco probable» que la OPA del consorcio chino sobre EdP tenga incidencia sobre el empleo en Asturias Javier Fernández, esta mañana, en un acto público. / MARIETA. El presidente del Principado ha recordado que el capital chino ya es mayoritario en Energías de Portugal y destaca como algo positivo que la oferta de adquisición de acciones no la lance una empresa de la competencia ELCOMERCIO.ES Lunes, 14 mayo 2018, 13:03

El presidente del Principado, Javier Fernández, se ha pronunciado esta mañana sobre la oferta de adquisición de acciones (OPA) de 11.920 millones de euros que el pasado viernes lanzada el consorcio China Three Gorges sobre el grupo luso con sede en Asturias Energías de Portugal (EdP). Fernández recibe la noticia con optimismo ya que, según sus propias palabras, pone de relevancia «las cosas que se están haciendo en Asturias, en este caso en cuanto a la industria».

El presidente del Principado hace estas declaraciones después de que los principales partidos políticos y sindicatos asturianos (PSOE, PP, Podemos, IU,Ciudadanos, SOMA y CC OO) pidiesen que esta operación, de llevarse a cabo, garantizase la identidad asturiana de la compañía eléctrica, el empleo -la plantilla en Asturias es, aproximadamente, de un millar de personas- y el futuro de sus plantas de producción: las centrales térmicas de Soto de Ribera y Aboño. En este sentido, el presidente del Principado ha recordado que el capital chino ya estaba en EdP y que ya era mayoritario. Apunta además que el estado portugués «no tiene participación» en la empresa. Es por este motivo que, en opinión de Javier Fernández, el hecho de que la OPA no la haga una empresa de la competencia de EdP genera garantías para el empleo y las inversiones en la región. «Imaginémonos que hay una OPA de Gas Natural. En ese caso podríamos tener nuestras suspicacias en cuanto a si esto incidiera era en las tecnologías de generación que ahora sí se están utilizando en Asturias y en el empleo. Pero en este caso, y tratándose del accionista que ya es mayoritario, yo preveo menos problemas en el caso de que salga adelante», señala el presidente.

Mientras las reacciones políticas en torno a la OPA sobre la empresa portuguesa se sucede, este lunes la noticia dada a conocer el pasado viernes ha tenido su reflejo en la Bolsa de Lisboa, haciendo que las acciones del grupo suban casi un 11%. Concretamente, los títulos de EdP llegaban a subir un 10,93% tras la apertura de sesión, aunque posteriormente moderaban su escalada al 10,06%, cotizando en 3,42 euros, aún así por encima de los 3,26 euros por acción ofrecidos por la china.

Tal y como recordaba esta mañana el presidente del Principado, el Estado chino ya posee una participación del 28,25% en EdP, a través de China Three Gorges (23,75%), fondo que formaría parte del consorcio, y CNIC (4,98%).

Paralelamente, la china ha lanzado otra OPA sobre su filial de renovables, EdP Renováveis, por la que ofrece 7,33 euros por acción, por encima de los 6,80 euros por acción que ofreció su matriz el pasado año, lo que suponía valorar el 22,5% del capital que no controlaba en 1.332 millones.

La operación sobre el 100% del EdP cuenta como condición la de lograr el 50% de los votos más uno. Asimismo, pasa por eliminar de los estatutos el tope a los derechos de votos para un solo accionista, que actualmente está fijado en el 25% del capital.

Asimismo, deberá contar con el visto bueno de los reguladores internacionales. El primer ministro portugués, António Costa, ya ha anticipado que el Gobierno no tiene «ninguna reservas que oponer» a la operación. «El mercado decidirá. China Three Gorges es desde hace muchos años accionista de referencia de EdP y no tenemos ninguna reserva que oponer. Las cosas han ido bien», ha señalado, según recoge la prensa portuguesa.

Ante los rumores que anticipaban la operación, la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) ha suspendido la cotización de la energética y de su filial de renovables.

La OPA llega en un contexto protagonizado por movimientos corporativos entre los grandes grupos del sector europeos y donde ya se había especulado en el mercado sobre que la eléctrica portuguesa podría llegar a ser parte del mismo.

El segundo mayor accionista de EdP es el fondo estadounidense Capital Group (12%), seguido de la sociedad de cartera española Oppidum Capital (7,19%) y la también estadounidense, BlackRock (5%). La composición accionarial de la eléctrica presidida por António Mexia incluye también a Mubadala Investment Company (4,06%), BCP (2,44%), Sonatrach (2,38%), Qatar Investment Authority (2,27%) y Norges Bank (2,75%).

Esta noticia surge justo un día después de que EdP informara sobre los resultados del primer trimestre de 2018, en los que se apuntó una reducción de las ganancias de un 23%, hasta 166 millones de euros. Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía se situó en 893 millones de euros, un 12% menos.

El expresidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Faine, mantuvo en la recta final de su mandato contactos para promover una fusión con EDP y crear un gigante energético ibérico, pero la iniciativa no prosperó y los contactos no llegaron a desembocar en una negociación formal.