Javier Fernández rechaza la posible compra de activos de EdP por parte de Iberdrola y Endesa «Hay unas implicaciones que no me corresponde a mí analizar» EUROPA PRESS Viernes, 18 mayo 2018, 13:37

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha mostrado este viernes su rechazo a la propuesta compra de activos de la eléctrica EdP por parte de Iberdrola y Endesa y ha manifestado que «esa propuestas le preocupan mucho más que la OPA china porque supondrían un riesgo para las instalaciones de EdP en el Principado«.

El presidente se manifestaba así en sesión parlamentaria, y en respuesta a una pregunta sobre política energética planteada al Jefe del Ejecutivo por parte del diputado de IU, Gaspar Llamazares.

«Yo no voy a discutir ni con el Gobierno de España ni con la UE la conveniencia o no de que una empresa no comunitaria pueda tomar la mayoría de una empresa energética que hasta hace bien poco era portuguesa, hay unas implicaciones que no me corresponden a míanalizar», ha dicho Javier Fernández.

Este mismo jueves el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se refería a la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el grupo luso Energías de Portugal (EDP) lanzada recientemente por el consorcio chino China Three Gorge. Se trata de un asunto que España está analizando con «muchísimo detenimiento» y «cuidado», dado que se trata de una empresa pública china.