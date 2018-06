Mittal avisa a Italia de que quiere tomar el control de Ilva en diez días

El presidente de Arcelor, Lakshmi Mittal, anunció en mayo que esperaba asumir el control de la siderúrgica italiana Ilva antes del 1 de julio y no se mueve de sus trece. Así se lo transmitió en persona al nuevo vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Desarrollo Económico, Luigi di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas. Esta formación consiguió el mayor número de votos en las pasadas elecciones e incluye en su programa el cierre de Ilva y la reconversión económica de la zona.

«Se me ha pedido resolver en quince días una cuestión aplazada durante seis años. No tenemos superpoderes», se lamentó Di Maio, tras reunirse con líderes políticos, representantes sindicales, grupos ecologistas y también los máximos responsables de Arcelor, entre otros, Lakshmi y Aditya Mittal. Sin acuerdo entre la multinacional y los trabajadores por las condiciones y el número de bajas que plantea, el tiempo apremia. A Ilva le queda poco dinero para pagar los salarios si no recibe nuevos recursos del Gobierno y, mientras, Arcelor presiona para hacerse con su control.