Teixeira: «Veremos con mucho cariño el plan industrial de China Three Gorges» Rui Teixeira saluda a Javier Fernández, con Sáenz de Jubera y Manuel Menéndez en segundo término. / P. LORENZANA El nuevo consejero delegado de EdP España afirma que las centrales asturianas seguirán funcionando «mientras el mercado nos lo permita» DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Viernes, 25 mayo 2018, 00:56

EdP sigue a la espera del plan industrial que China Three Gorges prevé desarrollar en la compañía eléctrica para fijar su posicionamiento sobre la OPA que el consorcio estatal chino ha presentado sobre el 100% de la empresa eléctrica portuguesa. Se trata de un plan que «veremos con mucho cariño y mucho detalle», como ayer afirmó el nuevo consejero delegado de EdP España, Rui Teixeira, quien ayer fue recibido por el presidente del Principado Principado, Javier Fernández. Un encuentro al que también acudieron el presidente de EdP España, Manuel Menéndez, y el consejero director general de esta compañía, Javier Sáenz de Jubera.

Rui Teixeira no hizo valoraciones respecto a la opa del consorcio estatal chino, que ya controlaba el 23% de las acciones de EdP, propietaria de la antigua Hidrocantábrico y principal operador eléctrico de Asturias. Solo se refirió a ella el nuevo consejero delegado de la compañía para reiterar que «veremos con mucho cariño» el plan industrial que presente Three Gorges. Aunque no quiso profundizar más en esta operación, sí afirmó que en la «oferta preliminar se dice que hay que mantener la gestión y la posición de la compañía en Europa, con lo cual seguimos con la visión estratégica que tenemos para nuestros activos en Europa».

El consejero delegado en España de EdP afirmó que «me hace mucha ilusión estar aquí en España con este equipo, que es estratégico para nosotros desde que compramos Hidrocantábrico». En este sentido, recordó que su compañía mantiene una posición «totalmente integrada en el mercado ibérico y bastante estratégica» para el futuro de la eléctrica.

Rui Teixeira también se refirió al futuro de las centrales térmicas que EdP posee en Asturias, las de Aboño y Soto de Ribera. En este sentido, garantizó el funcionamiento de las instalaciones, eso sí, «mientras el mercado nos lo permita». Recordó que recientemente EdP acometió inversiones «muy significativas» en temas ambientales «para garantizar que cumplimos con todos los requisitos». en este sentido, puntualizó que «hay un mercado a nivel europeo de emisiones de CO2, que es el que al final define el funcionamiento de las centrales de carbón y gas. Nuestras plantas son muy competitivas y por supuesto que seguirán funcionando mientras el mercado lo permita».

Antes de la reunión con el presidente del Principado, Rui Teixeira, Manuel Menéndez y Sáenz de Jubera se reunieron en Gijón con la alcaldesa de la localidad, Carmen Moriyón. Esa reunión coincidió en el tiempo con la firma de un convenio entre el Consistorio gijonés y la empresa eléctrica para la instalación de diez puntos de recarga de baterías de vehículos eléctricos.