Pedro Luis Fernández, «encantado de que haya pluralidad» Jueves, 23 noviembre 2017, 03:53

El presidente de Fade, Pedro Luis Fernández, que no se presentarña a la reelección, se mostró ayer «encantado» de que «haya pluralidad y varios candidatos que quieran trabajar por Asturias. Lo digo con total sinceridad y honestidad». Aseguró también que cualquiera de los dos aspirantes «serán excelentes presidentes» y considera que «tienen el apoyo de todos los empresarios». «Si lo he tenido yo, ¿cómo no lo van a tener ellos, que son mejores?», dijo. Fernández afirmó que «estamos en un proceso guapo cuando hay gente que está dispuesta a sacrificar su tiempo para Fade y todos tenemos que trabajar por ello».