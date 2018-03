Las ventas de Mercadona se incrementaron un 6% en 2017

La nueva web, casi a punto

«Yo me cambié de chaqueta y hoy creemos que se puede hacer Mercadona on line», ha defendido de nuevo Juan Roig, refiriéndose a que en más de una ocasión descartó apostar por el negocio digital porque no le veía la rentabilidad. Pero ya el año pasado, tras admitir que la web de Mercadona es «una mierda», anunció que estaban trabajando para cambiarla porque ya sí estaba convencido de que podían ganar dinero con ello. Un año después, el presidente de la empresa valenciana ha avanzado que la nueva web de Mercadona estará lista para el segundo semestre de este año, aunque en estos inicios solo estará operativa para Valencia capital, con la intención de desembarcar en 2020 en otras grandes ciudades.

La web, que contará también con una app, tendrá al 99% el mismo surtido que una tienda, pero no servirán desde una tienda física, sino que lo harán desde lo que han denominado ‘La Colmena’, un almacén en el centro de Valencia, desde donde los distribuirán a través de unos vehículos que les han fabricado específicamente con tres temperaturas.

«Sabemos a dónde vamos, estamos seguros de que vamos a tener éxito, pero no sabemos cómo hay que hacerlo, qué cosas hay que servir...», ha explicado con modestia Roig, que se ha mostrado convencido de que «lo sabremos cuando ‘El jefe’ (el cliente) lo pruebe».