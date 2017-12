«Uno de los errores al emprender es no probar los productos en clientes»

Pablo López sabe lo que es la competencia feroz en el mundo de las aplicaciones, también lo que es equivocarse y empezar de cero un proyecto. Pero además entiende lo que es ser emprendedor y le gusta comunicarlo, porque «hacen falta más emprendedores». El CEO de Betterplace, una 'start up' asturiana que analiza datos sociodemográficos para que las empresas puedan extraer conclusiones que guíen su toma de decisiones, fue el invitado a la segunda charla digital de esta edición de STARTinnova, el programa de fomento de la cultura emprendedora de EL COMERCIO. Los participantes de esta edición, más de 300 alumnos de Bachillerato y Formación Profesional de distintos centros de Asturias, pudieron pedirle consejos para desarrollar el plan de negocio que tienen que confeccionar para este programa, preguntarle por su experiencia empresarial y también por los perfiles profesionales que se demandan en su sector (sobre todo, programadores y expertos en la obtención masiva de información y en el tratamiento matemático), unos especialistas de los que «no hay muchos en Asturias».

«Uno de los principales errores al emprender es no probar los productos en clientes», reconoció López, que vio en sus inicios cómo el trabajo de meses no servía por haber hecho un planteamiento que no se adaptaba a sus futuros clientes. Lo hubo que rehacer. También aconsejó a los participantes que no tengan miedo a emprender y que cuenten su idea a todas las personas que puedan de su entorno, porque cualquiera puede aportar una visión valiosa.