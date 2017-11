La Eurozona cruza los dedos ante la parálisis alemana Bruselas admite que la crisis de Merkel les ha pillado con el pie cambiado en un momento clave para relanzar la Unión ADOLFO LORENTE BRUSELAS. Domingo, 26 noviembre 2017, 08:44

«Hay que ser sinceros y admitir que no nos lo esperábamos. Ahora solo queda esperar y ver qué sucede, aún seguimos confiando en que al final se imponga la razón en un momento clave para el diseño del futuro económico de la UE». Así lo admite un alto funcionario comunitario, que no oculta la «preocupación» que existe en Bruselas después de que la gran canciller, Angela Merkel, fracasase en su intento de alcanzar un acuerdo de gobierno con los liberales y Los Verdes para formar la llamada 'coalición Jamaica'.

La noticia saltó por sorpresa hace una semana y el 'boom' pudo escucharse en París, Roma o Madrid cuando Merkel advirtió de que prefería otras elecciones que gobernar en minoría. ¿Otros comicios? ¿Se acuerdan del año perdido de la España en funciones o los 208 días que le acaba de costar a Holanda formar gobierno? La canciller se humaniza y le toca sufrir. Ya no vale solo con mandar.

Pero lo que para muchos es incluso saludable no deja de ser un problema de inciertas proporciones. Como en todo, hay unos menos prescindibles que otros y aquí los catarros germanos son neumonías para el conjunto de una Eurozona que había comenzado a sonreír. No hay Macron ni París que valga. Sin Merkel ni Berlín no hay nada que hacer.

Las alarmas han saltado en el momento menos oportuno. El 'timing' es la clave de todo, mucho más que el hecho de que Alemania viva unos cuantos meses con Angela Merkel en funciones. El 15 de diciembre, sin ir más lejos, el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha convocado una Eurocumbre (jefes de Estado y de Gobierno de los 19 del euro) para debatir a pecho descubierto el futuro institucional de la Unión Económica y Monetaria que deberá estar definida a mediados de 2018, la gran meta.

Aunque las reglas dicen una cosa, convocar una Eurocumbre es un hecho realmente insólito que no se vivía desde los momentos más críticos de la Gran Recesión, hace ya más de un lustro. Entonces, los jefes se reunirían para apagar fuegos. Ahora, para diseñar un sistema antiincendios mucho más fiable y ambicioso con la finalización de la Unión Bancaria o la creación de un superministro de Finanzas que también haga las veces de presidente del Eurogrupo.

Solo Francia no es suficiente

El club de los 19 lleva casi un año al ralentí por unas citas electorales que pudieron poner en peligro la propia existencia del euro. La clave fue marzo y entonces, el populismo perdió su órdago en Francia y Holanda. No solo eso. Emergió Emmanuel Macron, que se ha abrazado a la bandera europea para lograr una mayoría absoluta histórica en Francia. Además, su sintonía con Merkel es más que evidente. La duda era saber si Merkel ganaría con mayoría absoluta. Pero no. Los números no dan. El entorno de la canciller se ha dado «tres semanas» para intentar deshacer el entuerto. O bien resucitan las negociaciones 'jamaicanas' o bien se intenta convencer a los socialdemócratas para reeditar una gran coalición.

¿Por qué la gran coalición sería la mejor opción para el futuro del euro? Porque Schulz es un ferviente defensor de todo lo que la Comisión quiere proponer, como acabar la Unión Bancaria con un fondo de garantía de depósitos común; fomentar la integración del euro con un superministro de Finanzas europeo o crear un FMI europeo. Por contra, los liberales con los que está negociando Merkel no quieren esto ni en pintura.