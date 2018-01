Los excesos de tributación producidos en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía Municipal)

Cuando se producen transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, se produce la tributación por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, tributo de carácter local, coloquialmente conocido como la plusvalía municipal PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 10 enero 2018, 13:07

En la actualidad el cálculo de la cuota tributaria se regula en los Art. 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que constituye un método de cálculo de la Base Imponible por el método de Estimación Objetiva, consistente en tomar como referencia el Valor Catastral del terreno en el momento del devengo(fecha de la venta), al que se le aplica un porcentaje anual aprobado por la ordenanza municipal en función de los años de permanencia del terreno en el patrimonio del transmitente. Una vez obtenida la Base Imponible, se le aplica el tipo de gravamen que tiene fijado cada Ayuntamiento. Es obvio, que dado el procedimiento del cálculo establecido para fijar la Base Imponible, ésta resulta siempre positiva, y en consecuencia la cuota a pagar también lo es. Este incremento de valor que la mecánica del impuesto asigna a las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, no ha sido puesta en entredicho a lo largo de la vigencia de este impuesto, ya que el mercado inmobiliario español, hasta la llegada de la crisis, se comportaba con una subida constante de precios, produciéndose normalmente ganancias en las transmisiones inmobiliarias.

Pero con la llegada de la crisis la situación cambia, los precios del mercado inmobiliario se desploman y las ganancias no solo se esfuman sino que se producen con habitualidad pérdidas en las transmisiones inmobiliarias. Ante esta nueva situacion, y dado que la legislación vigente aplicable a este impuesto no ha cambiado, cabe preguntarse ¿Cómo es posible pagar un impuesto por una ganancia que no se ha producido?. Estamos entonces en una situación en la que se está grabando una ganancia ficticia, lo que contradice unos de los principios tributarios básicos que es el la capacidad económica sobre la que giran los tributos, principio consagrado en el Art. 31 la constitución española.

Con fecha 15 de febrero de 2015, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia , da la razón a un contribuyente, que habiendo transmitido un terreno , y habiendo probado que se le había producido una pérdida, reclamaba la no tributación por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. El razonamiento del juzgado fue obviamente la inexistencia de la capacidad económica para aplicar el impuesto, planteando además una cuestión de inconstitucionalidad.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Mayo de 2017 declara nulos los Art. 107.1, 107.2.a y 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que no se ha previsto en esta legislación excluir de tributación a las situaciones en las que no existe capacidad económica por inexistencia de incremento de valor. Por lo tanto, en base a esta sentencia no procedería tributar cuando la trasmisión del terreno urbano ha dado como resultado una pérdida.

En la práctica los Ayuntamientos siguen liquidando este impuesto, por lo que en caso de pérdida, el contribuyente puede plantear reclamación económico administrativa y posteriormente acudir a la vía judicial para que sea anulada la liquidación. En el caso de transmisiones onerosas (compraventas), la prueba de la pérdida es sencilla, bastaría con aportar las escrituras de compra y venta del terreno, de las que se deduzca una pérdida patrimonial. En los casos de transmisiones lucrativas (sucesiones, donaciones), habría que probar el valor con las correspondientes tasaciones, lo que entraña un coste, que unido al resto de costes judiciales hay que sopesar, antes de presentar la reclamación. Lo que ya resulta más complicado de reclamar son las liquidaciones ya firmes anteriores a la sentencia del tribunal constitucional.

