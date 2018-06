Fade destaca que el ritmo de negociación este año es «superior al habitual»

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) discrepa. No está de acuerdo con las manifestaciones que realizan los sindicatos respecto al «bloqueo» de los convenios colectivos. A su juicio, los procesos de negociación «se están desarrollando este año con total y absoluta normalidad. Es absolutamente incierto que haya parón, retraso o falta de interés por la parte empresarial para sentarse a negociar o incluso para llegar a acuerdo. Es más, a estas alturas de año y en comparación con lo que es habitual, tanto el ritmo de negociación como los acuerdos alcanzados son superiores». «Desconocemos cuál es la razón que impulsa a los sindicatos a hacer estas afirmaciones que, repetimos, los datos descalifican. No obstante, hablar de bloqueo de convenios no es en absoluto novedoso y forma parte de una estrategia muy reiterada que trata imputar anticipada y sistemáticamente sólo a una de las partes la falta de acuerdo».

Según la patronal asturiana, los convenios del metal, limpieza, comercio, y alimentación, tanto mayorista como minorista, vencieron el pasado 31 de diciembre del año pasado. «Es muy frecuente que los convenios alarguen durante varios trimestres el proceso de negociación y se firmen en el último trimestre del año siguiente con efectos retroactivos. Por poner un ejemplo cercano, tres de los últimos cuatro convenios del metal de Asturias se firmaron entre los meses de octubre y noviembre (años 2011, 2013 y 2015)», apunta.

También el convenio de la construcción, tras haber sido prorrogado de mutuo acuerdo, y con cláusulas de revisión salarial, venció este 31 de mayo.

Fade recuerda que la hostelería, por su parte, tiene una situación muy específica que es el resultado de un acuerdo que puso fin a una huelga general, que fue judicializado, y que tiene su cauce de negociación.

La paronal destaca que actualmente más del 86% de los trabajadores afectados por convenio sectorial están con acuerdos en vigor o en el marco de una negociación que no ha superado los seis meses desde el fin de vigencia de convenio, y menos plazo aún desde la constitución de la mesa de negociación. «No tenemos datos de ningún año anterior que mejore esta situación», resalta.

Por último, recuerda que el fin de vigencia del convenio, dado el escaso uso de cláusulas anti ultra actividad en los convenios de sector, solo produce la prórroga del convenio vigente a la espera de la aplicación del nuevo convenio.