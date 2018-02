Feito: «Espero que a partir de ahora recuperéis la confianza en Fade» El presidente de Fade, Belarmino Feito, se dirige a los asistentes a la asamblea de la Asociación de Instalaciones Eléctricas, junto a su directiva, el consejero de Industria, Isaac Pola, y la directora general de Minería y Energía, Belarmina Díaz. / ÁLEX PIÑA «Estamos en proceso de determinar la ejecutiva, pero quienes me apoyaron lo hicieron de forma altruista», asegura el presidente de los empresarios AIDA COLLADO GIJÓN. Domingo, 4 febrero 2018, 04:58

Era su primera intervención como presidente de la patronal en una asamblea sectorial y, quizá por esa razón, Belarmino Feito quiso agradecer los muchos apoyos recibidos durante el periodo electoral de Fade. Lo hizo frente a los miembros de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias y de su presidente, José Manuel Cabielles, con quien demostró mantener una buenísima relación. «Espero que a partir de ahora, recuperéis la confianza en Fade, que es vuestra casa y la de todos los empresarios», les invitó. Así las cosas, la pregunta de si pensaba incluir a Cabielles en su nuevo equipo al frente de la patronal estaba en el aire. «Estamos en proceso de determinar todas las personas que van a integrar la ejecutiva», dijo primero para precisar, después, que «Cabielles ha colaborado conmigo, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Este sector ha apostado por la propuesta que yo he hecho para Fade, pero las personas, las asociaciones y los gremios que me apoyaron lo han hecho de manera altruista, porque compartían el proyecto».

Durante su intervención tras la asamblea, Feito insistió en la necesidad de abordar «el intrusismo y la competencia desleal» que «dan lugar a economía sumergida» y «afectan a muchos más gremios de los que se cree». Por eso, pidió la colaboración del Principado, al que remitirá un informe realizado por la patronal sobre este problema. «Habrá que articular un sistema de vigilancia e inspección que evite el fraude», instó a la Administración pública.

No hablaba al aire. A la misma mesa estaban sentados la directora general de Minería y Energía del Principado, Belarmina Díaz, y el propio consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola. En este escenario, Feito puso al empresariado «a disposición del Gobierno para hacer ese frente común que hace falta en Asturias en defensa de una transición energética equilibrada» e insistió en que Fade promoverá una reunión de las industrias electrointensivas y los grandes consumidores con el presidente del Principado «para determinar las acciones que hay que llevar a cabo».

Pola, por su parte, se felicitó por «la congruencia de las posiciones» de la patronal, sindicatos y Ejecutivo regional, porque «si en algún sitio la transición energética plantea consecuencias relevantes es en Asturias». «Trabajaremos de forma conjunta en el marco de la concertación para trasladar a los foros donde se van a decidir las cosas nuestro punto de vista», comprometió.

La festividad de la Candelaria reunió al sector de los instaladores eléctricos -un colectivo con 963 empresas en Asturias y 3.653 profesionales acreditados- en el restaurante Latores, donde trataron los avances en cuanto a tramitación telemática, a la digitalización de la actividad y los retos que plantea, por ejemplo, el transporte eléctrico.