Miles de personas reclaman en Oviedo la eliminación del impuesto de Sucesiones

Varios miles de personas -6.500, según la Policía- se manifestaron ayer en Oviedo para reclamar la eliminación del impuesto de Sucesiones. Un tributo «injusto y confiscatorio», según los responsables de la plataforma asturiana que abandera esta movilización, que asegura contar ya con más de 150.000 firmas que exigen su supresión. Con pancartas y lemas críticos con el Gobierno de Javier Fernández, los asistentes recorrieron las calles del centro de la capital hasta llegar a las puertas de la Junta General del Principado. La plataforma, en coordinación con organizaciones de otras comunidades autónomas, prevé acudir próximamente a Madrid para trasladar esta petición al Congreso de los Diputados.

Mañana calurosa, casi veraniega, la de ayer en Oviedo, que ayudó al éxito de una convocatoria que desbordó las previsiones de los organizadores, que no esperaban ver prácticamente llena la calle Uría, arteria principal de la ciudad. Muchas pancartas, con una -'Asturias contra el impuesto de Sucesiones'- abriendo la marcha, y también muchos eslóganes cantados a coro con el Gobierno y singularmente su presidente, Javier Fernández, como destinatarios. 'Javier, dimite, Asturias no te admite' fue uno de los más repetidos, junto al futbolístico 'manos arriba, esto es un atraco' o 'heredar no ye de ricos'.

El acto de ayer dio continuidad al de hace unas semanas delante de la misma Junta, que coincidió con el desarrollo de un pleno y en el que los responsables de la plataforma ya habían registrado en el Parlamento decenas de miles de firmas. La cantidad total ronda ahora las 150.000, según el dato facilitado por el portavoz de la plataforma, el abogado Álvaro López Castro. Las hojas para recoger apoyos corrían de mano en mano durante la marcha.

Los promotores, como remarcó López Castro, reclaman la supresión del tributo en su totalidad y consideran un parche las medidas pactadas hasta ahora, caso del incremento del mínimo exento hasta los 300.000 euros para las herencias en línea directa. Es injusto, sostienen a modo de ejemplo, que personas que no han tenido hijos dejen un legado a sus hermanos y estos tengan que asumir un fuerte pago para poder recibirlo.

Eran muchas las personas que durante la manifestación querían narrar sus historias. En algunos casos, centradas en deslocalizaciones personales para evitar el pago del tributo en Asturias. José Manuel Cabal decía haber tomado rumbo a Madrid para evitar que su hijo tenga que desembolsar los 600.000 euros que, según sus cálculos, debería abonar a la hacienda regional. Ana González Llano tenía entre sus planes hacer lo mismo, pero en su caso con Canarias como destino. «Mi padre ahorró para sus hijos y nietos, no para los políticos», afirmó.

La manifestación se desarrolló sin incidentes y terminó delante del Parlamento regional, donde el portavoz de la plataforma instó al Ejecutivo socialista a escuchar la voz de los asturianos y recordó a los socialistas que las firmas recogidas para pedir la retirada del impuesto, esas 150.000 antes mencionadas, superan el número de votos cosechados por el PSOE en las últimas elecciones. «¿A ver dónde están los ricos aquí? ¿Dónde están los Ferrari o los Maserati?», se preguntó con ironía López Castro.

La plataforma quiere seguir dando vuelo a sus reivindicaciones. Habrá más actos en Gijón, Avilés y Pola de Siero. Y se llama a la unidad de acción de las distintas organizaciones que trabajan con este mismo objetivo en otras comunidades, en el más corto plazo con Andalucía, junto a la que podrían superarse las 400.000 firmas, pero también con Cataluña, Valencia o Murcia. La idea sería acudir a Madrid, al Congreso, para trasladar la misma exigencia.

En clave política, Foro se llevó ayer todo el protagonismo. En Oviedo estuvo su presidenta, Cristina Coto, que formó parte de la cabecera de la manifestación, y los diputados Pedro Leal y Carmen Fernández. La labor del partido fue reconocida en público por el portavoz de la plataforma. En las redes sociales, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, quiso reivindicar el avance que supone el pacto con el PSOE para elevar el mínimo exento a 300.000 euros y matizó que su objetivo sigue siendo la eliminación.