«Desconocía que detrás del proveedor había ese entramado de empresas»

Hasta seis empresas asturianas y nueve personas se han visto salpicadas por la presunta trama ideada, según el escrito de acusación de la Fiscalía, para defraudar el IVA en la importación de coches alemanes. Una estructura compuesta por tres escalafones en la que Hacienda, cuyo informe sostiene el proceso judicial abierto en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, sitúa en la cúpula a la extinta firma de compraventa de automóviles Importaciones Clemente. La Fiscalía acusa a quienes fueran sus dos administradores de valerse de una serie de empresas 'pantalla' y otras ficticias o 'truchas' para defraudar parte del IVA en la compra de vehículos en Alemania.

La estrategia de defensa de ambos quedó ayer en la primera sesión del juicio meridianamente clara. «Desconocía que detrás del proveedor existía ese entramado de empresas», declaró ayer uno de los administradores de la compañía, Fernando Rodríguez Lavín, vecino de Pola de Siero y principal acusado en la trama, para el que el Ministerio Público pide cinco años de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública y otros dos de falsedad en documento mercantil. «La empresa a la que comprábamos los coches emitía facturas y no era clandestina. No teníamos por qué desconfiar», añadió quien fuera su socio, Roberto Iglesias. Sus defensas trataron de desmontar la actuación de Hacienda al considerar que la inspección fue «totalmente arbitraria» y que su informe se basa en «indicios» y no en «hechos objetivos».

La empresa a la que se refieren Rodríguez e Iglesias es Hofcasmar, el segundo escalafón de esta presunta trama. Su gerente, Thomas Hoffmann, se servía de sus contactos en Alemania y sus conocimientos en el mercado automovilístico para solicitar a proveedores de este país los modelos de vehículos que le demandaban sus clientes, entre ellos Importaciones Clemente. Sin embargo, nunca ejecutaba directamente la compra sino que para llevar a cabo estas operaciones utilizaba como intermediarias a un grupo de empresas -consideradas por la acusación 'truchas'- que «no presentan las declaraciones correspondientes a la adquisición intracomunitaria, ni declaran ni ingresan el IVA formalmente cargado en la factura emitida a Hofcasmar», recoge el Ministerio Fiscal. Se trata de Importaciones Flores, Isafer García, More Aller y Álvarz Import.

A partir de aquí la presunta red empieza a complicarse. Dos de los acusados por su condición de administradores de Hofcasmar declararon ante la magistrada María Elena González que nunca habían asumido tales responsabilidades y que habían aceptado ocupar este puesto como un «favor» a Hoffmann, el «dueño real» de la firma, «que se estaba separando de su mujer y no le interesaba tener nada a su nombre», coincidieron en su versión Francisco Javier Casado, que trabajaba como administrativo en la empresa y Víctor Manuel González Villazón, quien dijo hacerlo por una cuestión de «amistad», pero también a cambio de «que me hiciera un buen precio» en un coche. Hoffmann, actualmente en prisión por otra causa, defendió la legalidad con la que trabajaba su compañía y explicó que se «contrataban legalmente» los servicios de las consideradas empresas 'trucha' a cambio de una comisión de 500 euros por cada coche vendido, «porque ellas disponían del Registro de Operaciones de Importación (ROI)». Un trámite necesario para realizar este tipo de operaciones comerciales que Hacienda siempre negó a su compañía.

385.281 euros

Estas firmas tenían ROI pero carecían de patrimonio y de actividad propia, por lo que, a ojos de la inspectora que firma el informe de Hacienda y de la propia Fiscalía, actuaban como meras empresas 'trucha' para eludir el IVA. Se calcula que la trama defraudó a Hacienda 385.281 euros entre 2005 y 2007. Ayer declararon sus administradores, aunque se presentaron ante la jueza como meros 'hombres de paja'. María Isabel Fernández, de Isafer, aseguró que se vio «obligada» a figurar como tal por su jefe, Manuel Fernández Villazón, quien resulta ser hermano de uno de los administradores de Hofcasmar y que ayer también declaró ante la magistrada para negar este extremo y atribuir las afirmaciones de Fernández a una inquina personal contra su persona. Juan José Álvarez, que aparece como administrador de Álvarz Import y que también cumple una pena de cárcel por un delito de estafa, fue el único de los nueve investigados que se declaró culpable. «Dejé que usaran mi nombre como administrador de Álvarz a cambio de 500 euros por cada coche que vendían. Soy culpable», confesó. Mañana viernes continúa el juicio.