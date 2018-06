Los forenses sostienen que el estado de salud de Villa es apto para declarar Villa, acuidiendo a someterse a la prueba médica en los juzgados este lunes. / Alex Piña Consideran que no ha empeorado desde la ultima exploraciob medica ANA MORIYÓN Gijón Martes, 26 junio 2018, 16:10

La exploración forense a la que fue sometido José Ángel Fernández Villa el pasado lunes determina que su estado de salud y capacidad intelectual no se han agravado con respecto a la última revisión médica realizada por los mismos forenses del Instituto de Medicina Legal de Asturias, el pasado mes de marzo, y que le consideraba apto para someterse a un juicio. El nuevo informe médico suscrito por Antonia Hernández y Rosario Morant, no obstante, no es tan concluyente como el emitido por los facultativos hace tres meses, si bien no deja lugar a dudas de que, bajo su punto de vista, el exsindicalista está en condiciones de someterse, a partir de mañana, al juicio por un delito de apropiación indebida. Aconsejan, no obstante, que durante el interrogatorio se le formulen al exlíder sindical preguntas cortas y se establezcan recesos. Las forenses reconocen también la limitación física del investigado, «con deambulación torpe y lenta», por lo que requiere ayuda de una tercera persona para evitar caídas.

La exploración médica, como las anteriores, constata que Villa sufre un deterioro cognitivo ligero-moderado, con déficit de memoria reciente y lentitud en la fluidez del lenguaje. No obstante, también se apunta en el informe que ofrece escasa colaboración. Entienden las profesionales médicas que mantiene una «moderada conservación de los recuerdos de vida pasada autobiográficos» y que presenta mayores dificultades respecto a la memoria reciente. La capacidad de comprensión «está conservada» si se utiliza un lenguaje claro, añaden. Durante la exploración, los forenses comprobaron que Villa mantiene un discurso coherente y que, incluso, es capaz de utilizar la ironía. Es consciente de que está inmerso en un proceso judicial, pero responde al respecto que es su abogada «la que se encarga de los asuntos legales» y repite hasta en tres ocasiones que esa mañana «no he tomado ninguna medicación»

El ex secretario general del SOMA-Fitag-UGT se sometió ayer a este examen médico para determinar si estaría en condiciones de afrontar el juicio contra él por apropiación indebida de más de 400.000 de fondos del sindicato minero. Una causa que arranca mañana y se prolongará seis sesiones, hasta el 5 de julio.

Llegó puntual, en un taxi, acompañado por su esposa, María Jesús Iglesias. Exhibió una apariencia muy deteriorada. Con gafas de sol, cogido de la mano izquierda de su esposa y de la derecha de la procuradora, y a ritmo muy lento, con los pies casi sin levantarse del suelo, Villa entró pocos minutos después de mediodía en la sede de la Audiencia para someterse al examen médico. En las dependencias permaneció por espacio de hora y media y las abandonó, junto a su abogada, por una puerta trasera, no por la principal.

El de ayer fue el quinto examen al que fue sometido el ex dirigente del sindicato minero desde que en 2015 fuera denunciado por apropiación indebida por el SOMA-Fitag-UGT. Uno de ellos no formó parte de esta causa, sino que fue en el marco la 'operación Hulla' que investiga un posible desfalco en la obra de construcción del geriátrico del Montepío de la Minería, aunque en este caso después de la exploración médica se acogió a su derecho de no declarar.

Precedentes

De las otras cuatro ocasiones en las que fue sometido a exámenes médicos, ya dentro del 'caso Villa', solo la primera exploración concluyó que el ex sindicalista no estaba en condiciones de declarar. En 2016, y a propuesta de la acusación, el neurólogo Alfredo Robles le exploró en su domicilio y determinó que Villa «exageraba» conscientemente sus trastornos y, por tanto, sí tenía capacidad de declarar. Tras este dictamen, y bajo amenaza de detención, compareció ante la jueza instructora del caso, Simonet Quelle. En marzo pasado, dos médicas forenses determinaron que Villa estaba en condiciones de enfrentarse a un interrogatorio.

La causa contra Fernández Villa comenzó en septiembre de 2015, cuando el SOMA presentó una demanda contra su exsecretario general por apropiación indebida de 430.000 euros del sindicato. Para él, la Fiscalía pide cinco años de cárcel y la acusación particular la eleva a seis. También está encausado en este proceso el secretario del Infide, Pedro Castillejo. A él, la jueza Simonet Quelle consideró probado que hubiera incorporado a su patrimonio más de 119.434 euros entre 2004 y 2013. Las penas a las que se enfrenta van desde los tres años de prisión que reclama el fiscal a los cinco de la acusación.

El juicio contra Villa y Castillejo había quedado fijado inicialmente para el mes de marzo. Sin embargo, se decretó un aplazamiento con el fin de que los peritos pudieran elaborar sus informes. El Tribunal fijó posteriormente el inicio del juicio para el 27 de junio, mañana.