«Gano 600 euros a pesar de compaginar varios empleos» Andrés González Arias, músico y profesor ovetense. / MARIO ROJAS Andrés González Arias tiene 26 años y desempeña diferentes tareas, pero el sueldo no le alcanza para independizarse P. L. GIJÓN. Lunes, 4 junio 2018, 04:18

Andrés González Arias tiene 26 años y consiguió su primer trabajo por cuenta ajena hace dos meses. Consiste en dar clases en una academia de música dos horas a la semana. Al terminar el bachillerato científico, estudió diseño gráfico y cursó estudios superiores en música moderna, a distancia, en un centro académico de Londres. Después completó su currículum con múltiples acciones formativas relacionas con ambas disciplinas. «Empecé a trabajar como autónomo hace tres años y así sigo. Imparto actividades extraescolares de pintura y música y doy clases particulares de batería y guitarra», explica González, quien, además, toca en varias bandas asturianas, entre ellas Fe de Ratas y Baja California.

«Esto me reporta algún dinero, pero no es fijo ni mucho menos», asegura. Aunque desempeña diferentes tareas, el sueldo no le alcanza para independizarse. «Vivo con mis padres, si no sería imposible aunque trabajo bastantes horas a la semana. Gano 600 euros de media a pesar de compaginar varios empleos, así que estabilidad, cero», apunta. Para colmo, «en verano desaparecen las clases».