Gemma González:“Secuestro legal” de niños en padres separados

Son muchas las dudas y los problemas que pueden surgir sobre la custodia de los hijos durante un proceso de divorcio. Hablamos sobre ello con la experta en derecho matrimonial Gemma González Calvo PUBLIRREPORTAJE Martes, 12 diciembre 2017, 13:16

Abogada de la Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias, Gemma González Calvo, es además fundadora de GMC abogados, despacho especializado en el Derecho de Familia, en el que lidera a un equipo de trabajo formado por 8 profesionales.

-¿Puede un padre en proceso de divorcio impedir al otro que vea al hijo común?

Los dos padres tienen el mismo derecho a vivir y cuidar al hijo hasta que no haya una sentencia de separación. Eso significa que ninguno está obligado a cumplir con las imposiciones de otro.

-¿Y se lo puede llevar a vivir a otra provincia española? ¿eso es un secuestro?

En el caso de que ello sucediera, es necesario actuar rápidamente a través de un abogado en el juzgado más cercano a donde vive el niño. No es un secuestro y aunque el padre o madre que viese como su hijo se traslada, denunciase en la Comisaría de Policía, ni siquiera le recogerían la denuncia puesto que no tiene una consecuencia penal si es dentro de España. No obstante, si considero que podría calificarse como un “secuestro legal”.

-¿Cómo actúan los tribunales en ese caso?

Los Juzgados de Oviedo y Gijón (donde hay juzgado especializado en Derecho de Familia) son capaces de citar a quien se ha llevado al niño y darle un plazo de 48 horas para que devuelva al niño a su lugar de residencia. Lo pueden hacer así dado que sin sentencia alguna que regule la custodia, ambos padres tienen el mismo derecho a cuidarlo porque ambos tienen la custodia y la patria potestad.

-¿Qué ocurre si ambos quieren la custodia del niño o la custodia compartida?

Conviene llegar a un acuerdo hasta que los juzgados resuelvan cuál de los padres ostenta la custodia porque si los dos padres se presentan en la puerta del colegio a recoger al niño, aunque se llame a la Policía, no va a actuar para entregarlo a uno de los dos. La Policía trataría de mediar para llegar a un acuerdo pero nada más.

-¿Se puede denunciar que uno de los dos no deja al otro ver al niño “hasta que salga una sentencia”?

Como decía antes, la Policía ni siquiera va a recoger la denuncia porque no está penalizado y si el Juzgado de Guardia la recoge, igualmente la archivará. Lo recomendable es contactar con un abogado especializado lo antes posible para evitar que en parque o a la salida de una actividad extraescolar, cualquiera de los dos se lo pueda llevar sin el acuerdo de ambos.

