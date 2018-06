El Gobierno central defiende una transición energética «justa y consensuada» El secretario de Estado de Medio Ambiente, reunido con el consejero Fernado Lastra. / DAMIÁN ARIENZA El secretario de Estado de Medio Ambiente mantuvo una reunión con el consejero Fernando Lastra EUGENIA GARCÍA OVIEDO. Martes, 26 junio 2018, 04:32

Una transición energética «justa y consensuada». Aún no ha tomado posesión como secretario de Estado de Medio Ambiente -lo hará esta tarde-, pero el lenense Hugo Morán comenzó ayer por la mañana la ronda de conversaciones con las comunidades autónomas. Para su debut eligió precisamente la Consejería de Medioambiente del Principado, donde poco antes de reunirse con su titular, Fernando Lastra, prometía que «en el proceso de transformación no se dará ningún paso que no esté previamente dialogado, acordado y consensuado con el conjunto de las administraciones y agentes concernidos».

El objetivo de la reunión era tratar los aspectos «que ocupan y preocupan» a la región para «intentar aproximar todos aquellos recursos que están en manos del Ministerio para hacer viable una respuesta razonable para el conjunto de la ciudadanía». Respecto a uno de los asuntos que más inquietan en el Principado, el futuro de las centrales térmicas, Morán reiteró que los planes inmediatos del nuevo Gobierno pasan por «abrir un proceso de diálogo con los agentes económicos y sociales implicados para empezar a trabajar». En este sentido, «lógicamente cada una de las partes defiende sus propios intereses, mientras que a la administración general le corresponde defender los del conjunto de ciudadanos». El asturiano recordó que los procesos que pone en marcha la Comisión Europea «son mecanismos de obligada trasposición a todos los países miembros». «España no puede estar ausente de una normativa que alcanza por igual al conjunto de los países» y que persigue la integración hacia una política energética común a nivel europeo que cumpla dos objetivos fundamentales: «Reducir el precio de la energía y vincularla a los Acuerdos de París, todo ello en el marco de la necesidad de mantener unos niveles de competitividad de cara a las próximas décadas».

Subida de la luz

Acerca del posible impacto al alza que el cierre acelerado de las térmicas de carbón podría tener sobre el precio de la luz, aseguró que la tecnología empleada en la producción de energía no es tan determinante en el precio como otros factores. «Es la conformación del precio a través del mercado marginalista del país y no la composición del mix energético» lo que altera el coste. En este sentido, resaltó, «hay que modificar sustancialmente el modelo de mercado energético para alcanzar unos niveles de precio que nos alejen de la inestabilidad de los últimos años». «En un país con enorme dependencia de recursos exteriores para producir energía cualquier modificación al alza de los precios del crudo se traduce inmediatamente en una subida del precio de la energía». Ésta, alegó, es «una de las cuestiones que hay que corregir».