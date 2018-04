UGT y CC OO llaman a la movilización del 1 de mayo con la amenaza de una huelga general Noelia A. Erausquin Apelan a trabajadores, feministas y pensionistas a sumarse a una manifestación «masiva» en Langreo NOELIA A. ERAUSQUIN Gijón Lunes, 23 abril 2018, 12:17

Las últimas movilizaciones multitudinarias de los pensionistas y contra la brecha salarial hacen a los sindicatos UGT y CC OO ser optimistas ante la convocatoria de la manifestación de este año del 1 de mayo, una marcha que saldrá a las 12 horas del Parque Viejo de La Felguera para terminar en el Parque Dorado de Sama. Los secretarios generales de UGT y de CC OO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, se mostraron hoy convencidos de que la movilizacion será «masiva» para obligar al Gobierno central a que la agenda social sea una prioridad y derogue la reforma laboral, se implique en la subida salarial, vuelva a ligar la revalorización de las pensiones al IPC, garantice un sistema público a largo plazo, ponga sobre la mesa medidas concretas contra la brecha salarial y fondos para luchar contra la violencia machista. Así, hicieron un llamamiento a trabajadores, pensionistas y feministas a participar en el 1 de mayo y advirtieron de una escalada de movilizaciones que terminará en una huelga general si el Ejecutivo de Mariano Rajoy no atiende a razones.

No solo hubo recados para el Gobierno, los líderes sindicales también advirtieron a la patronal de la exigencia de una subida salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los ultimos años, que Zapico cifró en un 7% y elevó al 15% en los salarios de menor cuantía, frente a los 36.000 millones de euros de beneficios de las empresas en el ejercicio anterior. De hecho, cargó contra la «avaricia sin límites» de la patronal y recordó la petición de incremento salarial del 3,1% de forma generalizada que hacen las centrales. «O habrá reparto o habrá conflicto» avisó. Un acuerdo de la mesa de la concertación que, según Lanero, tiene que llegar antes del verano o «si no ya no tendrá sentido», y que coincidió con su homólogo en que habrá «movilizaciones importantes» para reclamar «lo que no se consiga negociando».

Así, ambos líderes, abogaron por «golpear juntos» para «lanzar un mensaje claro: que no vamos a consentir más recortes de derechos y libertades», insistió el secretario general de UGT, que recalcó que no quieren«anuncios electoralistas» o «subastas ni parches para calmar a la gente», sino políticas integrales.

Además, reclamó para el Principado presupuestos. «Estamos hartos en Asturias de que se juegue al partidismo con la vida y el futuro de muchos ciudadanos», aseguró.