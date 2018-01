El médico, en el móvil La empresa asturiana Bhd Consulting lanza un servicio de telemedicina que permite consultas on line con especialistas y médicos de familia LAURA MAYORDOMO Gijón Martes, 30 enero 2018, 16:18

"La tecnología no sustituirá a los médicos, pero los médicos que usan tecnología sí sustituirán a los que no lo hacen". El futuro que dibuja Jorge Areces, CEO de la empresa asturiana Bhd Consulting, apunta a un mundo en el que uno podrá consultar con su médico a través del móvil, la tablet o el ordenador en tiempo real y, tras diagnosticarle, éste le extienda una receta on line. Un futuro en el que uno podrá llevar consigo la historia clínica, versión digitalizada, e incluso ser monitorizado o sometido a un electrocardiograma mediante un simple dispositivo "tipo pulsera". Ese futuro ya es hoy. Porque la empresa que puso en marcha hace tres años junto con Alejandro González, director de Tecnología, y Juanjo Alonso, director de Operaciones, pondrá en el mercado el próximo 7 de febrero 'gente Up', un servicio de telemedicina integral que ofrece todas esas posibilidades. Contratarlo cuesta 10 euros mensuales de forma individual, 15 euros para dos personas y 25 euros para familias de hasta cinco miembros.

Su uso es sencillo. Bien a través de la web o de la aplicación, el paciente que quiera tener una consulta con un especialista o médico de familia puede comprobar si hay algún profesional disponible en ese momento para, mediante viodeconferencia, plantearle su problema. En caso de que la consulta no pueda o quiera realizarse en ese mismo momento, el usuario podrá agendar una cita. En cualquier caso, podrá ser atendido en cuestión de minutos. "Para empezar", explica Jorge Areces, los doctores "estarán operativos doce horas al día, de doce del mediodía a doce de la noche". Los profesionales sanitarios se irán incorporando a lo largo de febrero y marzo, de modo que en dos meses ya se dispondrá de veinte especialistas y cinco médicos de Atención Primaria.

Estos veinticinco facultativos se vienen a sumar a los veinticinco que, bajo la dirección del doctor José Magarzo, llevan tiempo colaborando con Bhd Consulting en la producción de vídeos de contenido médico que pueden ser visualizados a través de su web.

Los nuevos proyectos de la empresa, radicada en el vivero de empresas de Santa Eulalia de Cagranes y con oficina comercial en Gijón fueron presentados ayer en un acto que tuvo lugar en el marco del recinto ferial Luis Adaro y contó con la presencia del consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola; la directora del Idepa, Eva Pando; el presidente de la Cámara de Gijón, Félix Baragaño; el gerente del Centro Municipal de Empresas de Gijón, Rubén Hidalgo, o el alcalde de Cabranes, Gerardo Fabián, entre otros.