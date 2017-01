El Principado denuncia «flagrantes» incumplimientos del plan del carbón

Hace ya cuatro años que se firmó el plan del carbón 2013-2018 y, a día de hoy, un año antes de que venza su vigencia, «no hay presupuesto, no hay procedimiento, no hay convenio marco, no hay comisión de seguimiento, no hay criterios y no hay plazos», según denunció ayer el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, que hoy trasladará este asunto al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en Madrid.

Blanco le reclamará que defina el presupuesto y los criterios para la movilización de la nueva partida de fondos mineros, para los que el Gobierno del Principado ya remitió su listado de proyectos en verano. «No sabemos en base a qué criterios se van a seleccionar los proyectos», advirtió el consejero, que también observa que «se está actuando de manera bilateral y asimétrica con algunas comunidades, que ya tienen firmado el convenio marco mientras nosotros seguimos a la espera», dijo en referencia a Castilla y León.

Previamente al encuentro que hoy mantendrá en Madrid con el ministro de Energía, Blanco se reunió ayer con el presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), Adrián Barbón, para analizar la situación del sector. Ambos denunciaron los «enormes retrasos» en la ejecución del plan del carbón y los «flagrantes incumplimientos» en relación a los fondos mineros y en la habilitación de mecanismos para garantizar la quema de carbón nacional, que no se han puesto en marcha.

Pedirá al Gobierno central movilizar una nueva partida de los fondos mineros

«A día de hoy no se invirtió ni un solo euro de los 250.000 comprometidos en los fondos mineros», advirtió Barbón, que pidió al consejero que «presione» en Madrid para que su reparto se realice de acuerdo a criterios «objetivos», como el desempleo, la pérdida de población o el envejecimiento de las comarcas. El presidente de Acom y alcalde de Laviana también aprovechó para expresar su «solidaridad» con los sindicatos, que llevan tiempo denunciando los incumplimientos del plan del carbón.