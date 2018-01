La CNMV estrena las denuncias anónimas en Bolsa El presidente de la CNMV, Sebastián Albella. / Efe El nuevo mecanismo sirve para comunicar posibles infracciones de abusos de mercado sin revelar la identidad del denunciante AMPARO ESTRADA Madrid Lunes, 8 enero 2018, 13:17

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, estrena hoy un canal de comunicación de posibles infracciones de las normas de ordenación y disciplina de los mercados bursátiles que garantiza la protección del informante. La herramienta, que ya está disponible en la web de la CNMV (www.cnmv.es) permite que las personas que tengan información sobre esas presuntas infracciones pero no quieren identificarse puedan hacerlo de forma anónima. Una vez enviado un mensaje, la aplicación asigna una contraseña para que se pueda consultar, si se desea, la respuesta y para adjuntar documentación relativa a ella. La herramienta para denunciar anónimamente sólo envía el mensaje, no proporciona información adicional (dirección IP o contraseñas de ningún tipo) y está diseñada para proteger el anonimato de los informadores a través del cifrado de mensajes, según explica la CNMV en un comunicado.

Si el informador prefiere revelar su identidad, debe facilitar su nombre, ocupación o cargo y la fuente de la información. Eso dará una mayor credibilidad a la comunicación. Para contactar se puede enviar un correo electrónico a comunicaciondeinfracciones@cnmv.es o llamar al 900 373 362.

Este nuevo canal está establecido en la regulación europea, en concreto en el Reglamento de Abuso de Mercado y en MiFID II y se ha desarrollado de forma similar al sistema que tiene la SEC, el supervisor bursátil estadounidense. La información recibida puede contribuir a identificar, en particular, posibles infracciones de abuso de mercado (uso ilegítimo de información privilegiada y manipulación de mercado), lo qu econtribuirá a una mayor transparencia y a reducir el daño a los inversores.

La CNMV confirmará la recepción de las comunicaciones escritas recibidas si se le proporcionan datos de contacto, aunque las actuaciones que desarrolle están bajo el deber de secreto impuesto por el artículo 248.1 de la Ley del Mercado de Valores. Solo en el caso de inicio de un procedimiento sancionador a partir de los hechos comunicados, se le informará de ello.

La Comisión destaca como información útil para iniciar la investigación, los nombres de las personas o entidades involucradas en la posible infracción; una explicación lo más detallada posible de la supuesta infracción cometida, con fechas e intervinientes si es posibles; y cualquier documentación que apoye lo denunciado.

El supervisor explica que comunicar información sobre abuso de mercado no supone infringir ninguna restricción de divulgación de información que venga en el contrato o cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, y no se incurre en responsabilidades de tipo alguno por dicha divulgación.

Las denuncias anónimas se pueden presentar a través del nuevo sistema electrónico de comunicación de infracciones en el que no es posible ratrear las comunicaciones efectuadas. Se recomienda acceder a la página web de la CNMV de Comunicación de Infracciones desde un dispositivo no vinculado al trabajo y libre de virus. Además, aconseja utilizar un software de navegación anónima y, si se adjuntan documentos en el formulario web, hay que asegurarse de que no tenga metadatos (propiedades con información sobre el autor, empresa, etc). También es posible configurar un buzón de correo protegido que le permitirá mantener una correspondencia con la CNMV.

También se puede denunciar por correo postal o por teléfono. En estos casos deberá asegurarse de que no se muestren datos que puedan revelar su identidad, como el nombre y la dirección o el número de teléfono.