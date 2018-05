El Ibex-35 baja, pero el principal foco de riesgo político sigue en Italia EFE Al cierre, el selectivo español cedía un 0,63%, para dar un último cambio en los 9.764,4 puntos CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 28 mayo 2018, 19:59

En un primer momento, a primera hora de la mañana, sentó bien en los mercados que el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, vetara a Paolo Savona como ministro de Economía del Gobierno de la Liga y del Movimiento Cinco Estrellas por su euroescepticismo, lo que hizo naufragar la formación del nuevo Ejecutivo: el primer ministro, Giuseppe Conte renunció a formar Gobierno tras conocerse ese veto.

También gustó que Mattarella propusiera a una persona procedente del FMI, Carlo Cottarelli, como nuevo primer ministro. Es poco probable que Cottarelli logre el respaldo del Parlamento, por lo que podría haber nuevas elecciones en septiembre. Si la buena acogida a esas noticias duró poco en los mercados fue porque en esos próximos comicios el apoyo a la Liga y al Movimiento Cinco Estrellas podría reforzarse. Eso indican las encuestas.

No en vano, lo sucedido refuerza su argumentario euroescéptico, incluso eurofóbico: la pertenencia a la Unión Europea, a la zona euro, limita la soberanía italiana, hasta el punto de que supone la no aprobación de según qué gobiernos formados por según qué fuerzas políticas en función de lo que defiendan, aunque tengan el respaldo de las urnas. Y no es la primera vez que sucede en Italia: Berlusconi fue defenestrado en plena crisis del euro para ser sustituido por un gobierno tecnócrata dirigido por Mario Monti.

Ante el temor a que la Liga, de ultraderecha, y a que el Movimiento Cinco Estrellas, inclasificable, se refuercen en unos próximos comicios, el Ftse Mib de Milán, al cierre de la sesión, volvía a hundirse: cedió un 2,08%. A continuación se colocó el PSI-20 de Lisboa, que retrocedió un 1,74%. Portugal hoy ha sufrido un mayor castigo que España tanto en renta variable como en renta fija.

Claves de la sesión: - El Ibex-35 terminó el día con un recorte del 0,63%, para dar un último cambio en los 9.764,40 puntos. Un descenso mucho más acusado sufrió el Ftse Mib de Milán, que retrocedió un 2,08%. - La prima de riesgo de Italia subió desde los 204 hasta los 232 puntos básicos. La de España, de los 104 hasta los 116. - El euro, al cierre de la sesión, bajaba un 0,20%, hasta el nivel de 1,1620 unidades. Por la mañana llegó a marcar el nivel de 1,1720 dólares, ante la primera buena acogida a las noticias que llegaban de Italia.

En España, la incertidumbre política también cotizó a la baja, aunque ni de lejos con la magnitud con la que sigue cotizando la italiana. La gran diferencia entre España e Italia se encuentra en que aquí no hay partidos euroescépticos, ni que planteen un enfrentamiento con Bruselas con unas políticas presupuestarias muy agresivas ni que tengan un espíritu retador al statu quo comunitario o de la zona euro. Entre el jueves y el viernes tendrá lugar la moción de censura que el PSOE ha lanzado contra el Gobierno del Partido Popular.

El recorte del Ibex-35, parecido al del Dax y al del Cac 40 francés

Así, al cierre, el Ibex-35 cedía un 0,63%, para dar un último cambio en los 9.764,4 puntos. El Cac 40 francés y el Dax alemán también cedieron alrededor de un 0,6%. No contábamos hoy con referencias procedentes de Estados Unidos: Wall Street cerraba por el Memorial Day.

En el selectivo español, Técnicas Reunidas fue el valor más bajista, con un descenso del 3,54%. Después se colocaron Bankinter y el Santander, con pérdidas de un 2,33% y de un 2,04%, respectivamente. También más de un 2% bajó Siemens Gamesa.

Entre los peores, otros grandes valores, como BBVA y Telefónica, que retrocedieron un 1,19% y un 1,16%, respectivamente. Iberdrola, por su parte, se dejó un 0,86%. Repsol finalizó el día con un descenso del 0,57%. En verde, Meliá fue el mejor, con una subida del 1,71%. Después se colocó Amadeus, que se anotó un 1,22%.

Las caídas sufridas por valores españoles ni se acercó a la gravedad que sufrieron los italianos: así, Generali y Finecobank bajaron más de un 6%, y BPer Banca, Banco Bpm y Mediobanca, se acercaron a ese porcentaje.

La prima de riesgo italiana, en máximos desde 2013

En el mercado de deuda, los activos italianos también sufrieron mucho más que los españoles. Así, el rendimiento de los títulos italianos a diez años pasó del 2,45% hasta el 2,65%, su nivel más alto desde 2014. Empezó el mes de mayo por debajo del 1,80%. Sus comparables españoles pasaron del 1,45% hasta el 1,50% en la sesión de hoy. Portugal parece más vulnerable al contagio: los intereses de los bonos portugueses a diez años subieron más que sus comparables españoles: éstos pasaron del 1,91% hasta el 2,01%.

El rendimiento de los bonos alemanes a diez años pasó del 0,40% hasta el 0,34%. El dinero fluye, por tanto, desde los países de la periferia hacia los del centro.

Con ello, las primas de riesgo se ampliaron con mucha fuerza. La prima de riesgo de Italia creció desde los 204 hasta superar los 230 puntos básicos, su nivel más alto desde finales del año 2013. La de España, desde los 104 hasta los 116 puntos básicos.

En los plazos cortos el castigo es aún más palpable en Italia: el interés del bono a dos años duplica en un día, al pasar del 0,43% hasta el 0,83%. Hace quince días, estaba en el -0,35%.

El dos años español sigue en negativo: se mueve en el -0,21%. En la jornada de hoy apenas se ha movido. Hace quince días estaba en ese mismo -0,35% italiano.

En el mercado de divisas, primero el euro se reforzó con las primeras noticias sobre Italia, para llegar a 1,1720 dólares, pero tras la reconsideración de las consecuencias de la decisión de Mattarella, bajó hasta el nivel de 1,163 unidades, lo que supone una depreciación del 0,20% respecto al cierre de la sesión del viernes.

En el mercado de materias primas, tercera sesión consecutiva de caídas para el crudo. El barril de Brent, de referencia en Europa, cedía un 1,26%, para cambiarse por 75 dólares, tras tocar los 80 dólares la semana pasada.