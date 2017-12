El Ibex lidera los ascensos en Europa y supera los 10.250 puntos Siemens Gamesa fue el valor más rentable del día, con una subida del 7%. Mapfre fue el peor, con un recorte de casi un 1% CRISTINA VALLEJO Jueves, 7 diciembre 2017, 19:04

El selectivo español se mantuvo durante la mayor parte de la sesión levemente sobre los 10.200 puntos y a partir de las dos y media de la tarde comenzó a acelerar, para terminar el día con una subida del 0,77% en los 10.262 puntos. Le ayudó la apertura en verde de Wall Street y especialmente positiva en el caso del Nasdaq, que ganaba un 0,6%, mientras que el Dow Jones avanzaba alrededor de un 0,14%. Por un lado, parece que los inversores creen que los recortes en las tecnológicas de los últimos días han sido excesivos. Por otro, parece que se valoran positivamente los avances en la reforma fiscal de Donald Trump en las Cámaras de EE UU Además, el dato de paro semanal fue mejor de lo esperado.

El Ibex-35 fue el índice más rentable de Europa. A continuación se situó el Ftse Mib de Milán, que se anotó un 0,68%. Mientras tanto, el Dax alemán avanzó un 0,36%. El PSI-20 de Lisboa ganó un 0,20% y el Cac 40 francés, un 0,18%. En rojo, únicamente el Ftse 100 británico, que retrocedió un 0,37%.

Posiblemente, el liderazgo del selectivo español se debió al buen comportamiento de la banca. Dentro de las entidades financieras, destacó Bankia, con una fuerte subida del 2,38%. El Sabadell también ganó más de dos puntos porcentuales y CaixaBank, justo ese porcentaje. BBVA, mientras tanto, se anotó un 1,26%.

Aunque el valor más rentable de todos fue Siemens Gamesa, que se disparó casi un 7%, después de que Citi anunciara el inicio de la cobertura del valor con recomendación de compra y precio objetivo de 13,5 euros, lo que le da un potencial de revalorización cercano al 30%.

Entre los mejores, también Técnicas Reunidas, que se anotó un 2,18%. Y un buen puñado de valores avanzaron más de un punto porcentual, entre los que se colocaron Acciona, Endesa y Cellnex, que se anotaron alrededor de un 1,5%, así como Inditex, que sumó un 1,19%.

Sólo media docena de valores terminaron el día en rojo: Mapfre, que retrocedió un 0,98% fue el peor, seguido de Amadeus y Aena, que se dejaron alrededor de medio punto porcentual, y de Dia, Ferrovial y Repsol, que bajaron alrededor de un 0,10%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, sólo Funespaña lo hizo mejor que Gamesa, al anotarse un 7,04%. En rojo, el peor, Sniace, que perdió algo más de un 4%.

Deuda, divisas y materias primas

En el mercado de deuda, vimos caídas importantes de las rentabilidades de los bonos. El rendimiento de los títulos españoles a diez años caía por debajo del 1,40% desde el 1,42% en que se situaba ayer al cierre, mientras que el interés de sus comparables italianos retrocedía desde el 1,70% hasta el 1,66%. La rentabilidad de los bonos alemanes a diez años se mantenía en el entorno del 0,29%. Por ello, las primas de riesgo de los títulos de la periferia se estrecharon: la de España, desde los 112 hasta los 110 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el tipo de cambio entre el euro y el dólar se mantenía en el entorno de 1,18 unidades.

Nada que ver ese discreto movimiento del euro-dólar con el del bitcoin, que subía hoy otro 17,5%, hasta superar los 15.700 dólares. Comenzaba la semana por debajo de los 11.000 dólares y la semana anterior, poco por encima de los 8.200 dólares.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, recuperaba posiciones tras la fuerte caída de ayer: al cierre avanzaba casi un punto porcentual, hasta los 61,8 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, rebotaba un 0,45%, hasta los 56,2 dólares, tras bajar la sesión anterior casi un 3%.

El que no recuperaba posiciones era el oro, que encadenaba su cuarta sesión consecutiva de recortes: cedía un 0,77%, hasta los 1.253 dólares la onza, un nuevo mínimo desde agosto. Al metal amarillo no le está ayudando nada que el mercado espere una subida de los tipos de interés este mismo mes en Estados Unidos. Ello provoca que una posición larga en la onza no sea lo más atractivo en este momento, pese al aumento de los riesgos geopolíticos ligados al reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel que ha hecho el presidente Donald Trump y al llamamiento que ha realizado Hamas de iniciar la Tercera Intifada este viernes.