El patrimonio de los fondos de inversión marca récord en 2017 Bolsa de Madrid. / Efe Los activos alcanzaron los 262.847 millones de euros el año pasado tras crecer un 11,64% AMPARO ESTRADA Madrid Jueves, 11 enero 2018, 13:55

El patrimonio de los fondos de inversión cerró 2017 en máximos históricos ya que alcanzó los 262.847 millones de euros, un 11,64% más que el año anterior cuando llegaron a 235.436 millones, según datos de Inverco. La casi nula rentabilidad de los depósitos bancarios ha hecho que el ahorrador se incline por invertir en fondos, que llevan ya cinco años de crecimiento ininterrumpido y han recuperado con creces el nivel previo a la crisis.

Del incremento de 27.400 millones de euros registrado el año pasado, el 78% corresponde a las nuevas suscripciones de partícipes, que invirtieron 21.410 millones nuevos el año pasado, un 55% más que las entradas netas registradas en 2016. El resto se debe a la revalorización de los activos. Los que más han crecido en volumen son los fondos globales, con un incremento de su patrimonio del 69,9%, llegando a los 35.366 millones de euros. Desde 2012 cuando se tocó suelo, los fondos han captado 117.692 millones de euros.

CaixaBank AM ha sido la gestora de fondos que acumula un mayor patrimonio, con una cuota del 16,74% del volumen total de activos (44.996 millones de euros), por delante de Santander AM, con el 14,63% (38.452 millones), BBVA AM, con el 14,42% (37.908 millones), Sabadell AM, con el 6,25% (16.435 millones) y Bankia Fondos con el 5,8% (15.240 millones).

La rentabilidad de los fondos de inversión en su conjunto fue del 2,64% en el año 2017, el sexto año continuado que cierran en positivo. Por tipo de fondo, la mayor rentabilidad correspondió a la renta variable internacional de emergentes, con un 16,68% en el año, aunque la media de los últimos tres años baja al 6,86% y a cinco años es del 3,41%. En segunda posición figura la renta variable internacional Japón, con un 14,55% (la media de tres años es del 10,53% y 12,97% de cinco años). La renta variable nacional tuvo una rentabilidad del 12,54%, que baja al 5,37% en la media de los últimos tres años y se sitúa en el 9,19% en los últimos cinco años. El peor resultado lo registró la renta fija internacional, con una rentabilidad negativa del -1,52% en 2017.

Los más rentables

Entre los fondos españoles mixtos o alternativos más rentables en 2017 encabeza el ranking Esfera Robotics de Esfera Capital (25,25% de rentabilidad eel año pasado), seguido por Gestion Boutique Bissan Value Fund F1 de Andbank (21,27%), Ohana Europe F1 de Renta 4 (20,80) y Bona-Renda F1 de GVC Gaesco (20,77%), según los datos de Morningstar Direct recogidos por Funds People.

Entre los fondos de renta fija, los dos más rentables fueron fondos de Mutuactivos, la gestora del Grupo Mutua Madrileña: Mutuafondo Bonos Subordinados I cerró 2017 con un rendimiento del 12,02% y Mutuafondo Bonos Convertibles logró un rendimiento del 10,36%, según datos de Morningstar Direct.