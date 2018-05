La retribución a la gran industria por su desconexión de la red eléctrica se desploma Alcoa emplea en sus instalaciones de Avilés a unas 350 personas. / MARIETA Alcoa alerta de que es «urgente» contar con una compensación efectiva tras lograr los mismos MW en la subasta eléctrica, pero a un precio inferior NOELIA A. ERAUSQUIN Gijón Viernes, 25 mayo 2018, 01:02

La gran industria hace esta semana cuentas, después de que hasta el miércoles se celebrara una nueva subasta de interrumpibilidad, el mecanismo por el cual se retribuye a las empresas electrointensivas por desconectarse de la red si el sistema lo necesita, ya sea ante un pico de demanda, una avería o para paliar el alza en el coste de la energía en un momento determinado. Pero esas cuentas no le salen, porque este sistema, además de servir para garantizar la seguridad de suministro, también permite a estas compañías compensar en parte su elevada factura eléctrica, un 30% superior a la de sus competidores europeos, y en esta nueva puja el precio de asignación se ha vuelto a desplomar. La caída no es nueva, en la anterior subasta -para el periodo de enero a mayo- la retribución ya había bajado un 30% en relación a la de 2017 y el descenso ronda el 50% en los últimos cuatro años.

Red Eléctrica Española informó ayer de que en esta ocasión había asignado 25 bloques de 40 megavatios (MW) y de 320 bloques de 5 MW, lo que se traduce en una potencia interrumpible para el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018 de 2.600 MW, la misma cantidad que para el periodo anterior, pero a un precio muy inferior. Así, la retribución media de asignación es de 174.174 euros/MW y año para los productos de 40 MW y de 63.168 euros/MW y año para los de 5 MW. La media ponderada de asignación se sitúa en 105.863, lo que supone un desplome del 26%. No obstante, esta bajada no es homogénea, ya que en los paquetes de 5 MW la disminución se sitúa en el 41% -en la anterior subasta el precio fue de 108.245-.

Los bloques de 40 MW, creados en esta convocatoria para intentar incrementar la competencia, suponen una caída del precio por MW del 25% con respecto a los de 90 MW de la anterior, aunque la retribución total es mayor -de 174 millones frente a 169-, ya que se subastaba más potencia en este tipo de productos.

Empresas ubicadas en Asturias como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alcoa han concurrido a esta subasta, pero era sobre todo esta última la que más se jugaba, ya que de su resultado depende en gran parte su competitividad -el 40% de sus costes corresponden a la factura eléctrica-. Y el desenlace, aunque no ha sido una sorpresa, porque se esperaba un precio a la baja, no contenta a la compañía. La multinacional asegura que ha logrado un volumen similar de MW que en la anterior subasta, pero con un valor significativamente inferior. Por ello, considera «aún más necesario y urgente» que se pongan en marcha de forma efectiva mecanismos suficientes de compensación de los costes de la electricidad para la gran industria como los que existen en otros países de la UE, entre ellos, las ayudas para la compensación por los costes indirectos de CO2.

Precisamente, los Presupuestos Generales del Estado aprobados el martes incluyen 150 millones para estas subvenciones, aunque el problema es que también se contemplaban partidas en las cuentas de otros ejercicios y las compañías se quejan de su falta de ejecución.

Según ha podido saber este periódico, la planta avilesina de Alcoa ha logrado adjudicarse 115 MW, la misma potencia que en la anterior subasta, pero a un precio inferior. En la anterior puja se lograron para Avilés 23 bloques de 5MW y, en esta, podría haber alguno de 40, que compense ligeramente la caída de precios.

La menor retribución preocupa a la plantilla, que advierte de que esa potencia solo permite producir al 66% de su capacidad. El presidente del comité de empresa, Daniel Cuartas (UGT), aseguró ayer que se sienten «engañados por el Gobierno», que prometió un sistema estable -por eso en diciembre no subastó la interrumpibilidad para todo el año-, y sin embargo, al no hacerlo «pone en peligro el futuro de la industria». Por su parte, José Manuel Gómez de la Uz, secretario intercentros de CC OO en Alcoa, alertó de la caída en la retribución de la interrumpiblidad de alrededor de un 50% en los últimos cuatro años, mientras que el coste de la energía se elevó un 7% en el último año. De hecho, puso en duda el futuro de la factoría y de la industria del aluminio en España en general «si no se hacen cosas en paralelo a la interrumpiblidad» y no se adoptan medidas urgentes.