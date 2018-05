CONSULTORÍA JURÍDICA. Desde Olse Consultores explican qué requisitos son necesarios para que proceda una modificación de la pensión de alimentos a los hijos tras el divorcio PUBLIRREPORTAJE Viernes, 18 mayo 2018, 08:54

La pensión de alimentos es la que se reconoce a favor de los hijos a cargo cuando se produce la separación o el divorcio de los padres, y que comprende los gastos ordinarios, es decir, todos aquellos que deberá abonar el progenitor no custodio que resultan indispensables para el sustento, habitación, vestido, educación y asistencia médica (los más típicos son la matrícula escolar, libros de enseñanza, uniformes, gastos para el sustento alimenticio, comedor, ropa y calzado…).

El nacimiento de un nuevo hijo no reduce automáticamente la pensión de alimentos

Una vez fijado el importe de la pensión de alimentos, ¿es posible su modificación? Pues bien, cabe la modificación de la pensión de alimentos cuando se ha producido un cambio en las circunstancias existentes en el momento de fijar la pensión, atendiendo a las circunstancias económicas del obligado al pago, y a las necesidades de los hijos; la demanda de modificación de medidas deberá interponerse ante el mismo Juzgado que conoció del procedimiento de separación o divorcio, siendo necesaria la intervención de abogado y procurador.

La jurisprudencia ha ido matizando los requisitos que deben concurrir para que proceda la modificación:

1.Que se trate de hechos surgidos con posterioridad a la sentencia que fijó la cuantía de la pensión de alimentos.

2.Que supongan una modificación «sustancial» de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de adoptarlas.

3.Que las nuevas circunstancias revistan carácter de permanencia en el tiempo.

4.Que ese cambio no sea debido a un acto propio del que lo solicita, es decir, que no sea buscado por el obligado al pago de los alimentos o con el ánimo de que de lugar a la modificación que se solicita.

¿Cabe la posibilidad de reducir la pensión de alimentos por el nacimiento de un nuevo hijo fruto de otra relación sentimental?

En un principio, el criterio de los Tribunales no era unánime, si bien el Tribunal Supremo fija doctrina jurisprudencial por Sentencia de fecha 30 de abril de 2012, sentando el criterio de que sí cabe reducir la pensión de alimentos por el nacimiento de un nuevo hijo. Sin embargo, por el solo hecho del nacimiento no procede automáticamente reducir la pensión de alimento a los hijos anteriores; la referida Sentencia del Tribunal Supremo fija como doctrina jurisprudencial que el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior, no supone pos sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad.

Yolanda Hurtado HeviaAbogada