«En el automóvil, quien no invierta en formación tiene los días contados» Rogelio Cuesta. «Hay inspectores de todo menos para combatir la economía sumergida, porque denunciamos los talleres ilegales hasta con plano de ubicación y no hacen nada» Rogelio Cuesta Presidente de la Asociación del Automóvil del Principado (ASPA)

El sector del automóvil cuenta en Asturias con un millar de compañías que emplean a 4.500 trabajadores. Una de las principales asociaciones es ASPA, que representa a más de 800 empresas, entre distribuidores de automoción y talleres oficiales de marca y libres. «Todos legales», remarca su presidente, Rogelio Cuesta, que lleva años luchando contra los talleres ilegales. Hoy, su 'batalla' se centra también en concienciar al sector de la necesidad de invertir en formación ante los retos que supone la transformación digital. «Quien no se actualice tiene los días contados», advierte.

-Nuevos tiempos y tecnologías. ¿El futuro es del coche eléctrico?

-En un futuro no muy cercano será el utilitario para circular por las ciudades. Aún no supone ni el 1% de las ventas. De los 1.320.000 coches matriculados en España, solo 7.300 eran eléctricos. Se prevé que nos obligarán a comprarlo.

-¿Que nos obliguen?, ¿Quién?

-Nos lo impondrán, como se nos impuso el diésel. Influyen las compañías eléctricas, las petroleras... Cuando el mercado está saturado de un tipo de vehículo, empiezan a mentalizarnos sobre las bondades de otros. Tengo 63 años y empecé en esto con 14. En esa época no existían los coches diésel y comenzaron a hablar de ellos. Hoy nos hablan de gasolina, de híbridos y de eléctricos.

-¿Se imagina las carreteras con coches autónomos?

-Nadie se puede oponer al progreso. Si hay aviones que se pilotan sin piloto, llegarán los coches autónomos aunque no tan rápido como quieren hacernos creer. En Holanda ya hay una flota de diez de camiones autónomos. Un solo conductor maneja cuatro de ellos.

-¿Cómo ha sido 2017 y con qué previsiones cuentan para este próximo ejercicio?

-En general, el mercado se está recuperando y acercando a las cifras de antes de la crisis, en 2007, aunque aún no se alcanzan por cerca de un 20% de diferencia. Los márgenes no son los mismos y los esfuerzos son mayores, porque los vehículos se venden a precios más baratos que antes. Somos un mercado muy sensible. Si no hay una crisis política o financiera, nuestras previsiones son alcanzar las cifras de antes de la crisis.

-¿Qué tipo de vehículo se demanda?

-Tanto nuevo como usado, pero en proporción se venden más de alta gama.

-O sea, que la crisis pasó, al menos para algunos.

-O que los que tienen mucho dinero lo están sacando ahora.

-¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el sector?

-Tanto los negocios de mecánica, carrocerías o electromecánica, se enfrentan a grandes riesgos. En cinco años, el sector no se va a parecer en la nada a lo que hoy conocemos. El que sepa invertir en formación y actualizarse tendrá un buen negocio, pero quien no lo haga, tiene los días contados. Nuestro mayor déficit es la falta de preparación de la gente para afrontar las nuevas tecnologías. Tanto en la formación profesional como en la Universidad, los jóvenes que salgan bien formados serán absorbidos inmediatamente por la industria del automóvil. Los centros de formación tienen buenos profesores, pero algunos tienen tecnologías de hace 15 años.

-Su asociación puso en marcha hace tres años la formación profesional (FP) dual, que combina formación en el taller y en el aula.

-Así suplimos las deficiencias que existen en formación. El éxito será mayor en cuanto se eliminen las limitaciones que impedían acceder a esta modalidad a jóvenes con la ESO o con algún tipo de FP.

Impuestos y Fade

-Usted lleva años denunciando que uno de cada tres talleres es ilegal. ¿Se ha corregido esta situación?

-Sigue siendo así, desgraciadamente. Hay inspectores de todo tipo, menos para combatir la economía sumergida y el trabajo ilegal. Es una reivindicación nuestra de hace años, pero no hacen nada. Y que no digan que no tienen información, porque nosotros lo denunciamos hasta con el plano de ubicación. Las empresas del sector estamos ahogadas por los impuestos y los talleres ilegales hacen lo que les da la gana.

-Fade afronta elecciones. ¿Qué mejoraría?

-Nosotros queremos que la nueva Fade dé voz a las asociaciones, porque con la dirección actual no pintaron nada. Apoyamos a Belarmino Feito porque esperamos que salga elegido y las asociaciones tengan algo que decir a partir de ahora. Fade no deja de ser una confederación de asociaciones. No entendemos que el otro candidato, Alejandro Díaz, siendo su empresa del gremio, no esté en ninguna asociación asturiana y represente en Fade a un despacho de abogados de Madrid.