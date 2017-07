Ovidio de la Roza: «Hay obras en Asturias que debieron acabarse ya hace 25 años y se inician hoy» Ovidio de la Roza preside desde hace 24 años Asetra, asociación de transportistas que hoy cumple 40 años. / AURELIO FLÓREZ «Ojalá se cumpla la fecha de 2020 para la variante de Pajares, pero soy como un gato escamado ante las promesas de los ministros» SUSANA BAQUEDANO gijón. Sábado, 8 julio 2017, 03:21

Comenzó conduciendo «un camión de la familia» y ha acabado siendo el asturiano con más experiencia y peso en el sector del transporte de todo el país. Recientemente fue reelegido presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), y Ovidio de la Roza (Pola de Siero, 1948) acudirá hoy a la asamblea de Asetra para celebrar el 40 aniversario de la asociación que también preside desde hace 24 años. Reconoce los grandes cambios tecnológicos y en la gestión de las empresas en todo este tiempo, pero en cuanto a las infraestructuras necesarias para el despegue de Asturias, lamenta que haya obras «que debieron haber acabado ya hace 25 años».

-También hay asuntos que permanecen. Por ejemplo, el peaje del Huerna. Aunque con rebajas, sigue existiendo.

-En un ejercicio de realismo y no de brindis al sol como han hecho algunos presidentes, desgraciadamente va a mantenerse. La tendencia no es eliminarnos, sino imponerse en aquellas autovías en las que no existen. Ahí están las euroviñetas. No quiero dar ideas, pero la autovía del Cantábrico, la autopista 'Y' o la autovía minera, podrían ser objeto de ellas. Así que 'Virgencita, déjame como estoy'. Vamos a seguir peleando para que no las haya en Asturias y a primar las rebajas de los peajes que ya existen.

-Finales de 2020. Es la fecha que da el ministro de Fomento para acabar las obras de la variante de Pajares. ¿Cuántos calendarios ha conocido a lo largo de los últimos años?

-Soy un auténtico escéptico de las fechas y calendarios en infraestructuras. Ojalá se cumpliera esa fecha. Soy como un gato escamado ante las promesas de ministros o responsables políticos respecto a obras y proyectos en Asturias.

-El ministro ha anunciado también 500 millones para el plan de vías y el metrotrén de Gijón.

-Digo lo mismo, cuando los vea plasmados en los presupuestos, me lo empiezo a creer. En Asturias estamos curados de espanto en este sentido. Hay obras que deberían haber acabado ya hace 25 años y ahora parece que se ponen en marcha, como los accesos a El Musel.

-La Autopista del Mar sigue en punto muerto. ¿Qué falla?

-El concurso inicial y la concesión que se dio a la naviera francesa respondió más a su interés que al de la autovía y eso está lastrando todo el proceso posterior. Me consta que hay navieras que muestran interés, pero luego no llega a consolidarse. Mientras no haya una apuesta política decidida del Ministerio de Fomento, como la hubo por Vigo, difícilmente retomaremos esa línea. Y el transporte intermodal -ferrocarril y marítimo- va a seguir creciendo en Europa. En Asturias tenemos una gran oportunidad, pero depende de la apuesta política que se haga y se crea en ella. Y el peso político de Asturias en Madrid no es suficiente como para influir.

-La Zalia da tímidos pasos.

-Tenemos una zona logística de las más envidiadas de España y está para enterrar. Se sitúa entre dos puertos, con dos bocas de acería, rodeada de zona industrial, de autovías y cruzada por el ferrocarril, pero es una isla. Sigue sin accesos.

-Pero el pasado mes de junio, el Principado ocupó las parcelas expropiadas para la obra del primer acceso.

-Hace doce años ya hablábamos de ese primer acceso.

-Enagás pretende poner en marcha la regasificadora de El Musel el próximo año. ¿Será un revulsivo para el transporte?

-Para el transporte, para El Musel y para la economía en general. Es una oportunidad con un futuro impresionante. El gas licuado está teniendo cada vez más demanda y es una lástima que esta regasificadora haya estado paralizada, mientras Bilbao y Ferrol ampliaban o ponían en marcha las suyas.

-Tras la crisis, ¿toca ya que se apueste decididamente por las infraestructuras?

-El Gobierno está sacando pecho con la macroeconomía, con lo que ya no hay excusas para no apostar y priorizar las infraestructuras pendientes en Asturias.

-Fernando Lastra, nuevo consejero de Infraestructuras.

-Tengo mucha confianza en que su experiencia política sirva para impulsar todas las cuestiones pendientes. Le damos un voto de confianza. En cuanto a la política en general, creo que hay un excesivo mirarse al espejo por parte de los partidos y eso lo percibe la ciudadanía.

-El 'Brexit', el proteccionismo de Trump... ¿Que se cierren fronteras amenaza al transporte mundial?

-Hay muchas incertidumbre. De la noche a la mañana, puede cambiar toda la dinámica económica mundial. Y aquí, estemos atentos al tema catalán. En España, cada comunidad autónoma dependerá cada vez más de sus propias posibilidades.

Competencia

-¿Cómo está siendo el año 2017 para el sector y qué perspectivas manejan?

-La demanda está siendo irregular, pero está creciendo a un ritmo del 7%. La obra pública y la construcción sigue en mínimos, pero están tirando mejor otros sectores, como el agroalimentario, el mercado externo, el siderúrgico o el petroquímico. El PIB está por encima de las previsiones, y a mayor crecimiento, mayor demanda de transporte. Por ese lado, bien. El gran problema que tiene nuestro sector es que no somos capaces de trasladar nuestros costes a los precios. Hay una tremenda competencia y nos encontramos con que los cargadores tienen una posición de dominio sobre los transportistas, por lo que hoy predominan las subastas -que rozan la ilegalidad- y se concurre con precios a la baja.

-¿No hay remedio?

-Estamos trabajando mucho en ello desde el Comité Nacional de Transporte con las asociaciones de cargadores, pero es complicado porque el mercado se impone sobre normas y porque el transporte español está tremendamente atomizado. Somos 103.000 empresas y autónomos en el sector. Hay una dispersión de oferta enorme. La solución está, por tanto, en la concentración. Hace falta tener capacidad de financiación y de salir al exterior, y para eso, es esencial ganar tamaño, crecer.

-Miles de transportistas asturianos van a reclamar por el 'cártel' que elevó el precio de los camiones y que el año pasado fue multado por la UE.

-Las reclamaciones serán individuales, pero se calcula que habrá unas 6.000 o 7.000. Nosotros hemos facilitado el despacho de CCS para que les atiendan, a un coste mínimo.

-En mayo de 2018 tocan elecciones en Asetra. ¿Aspira a su reelección?

-Este mundo me apasiona, pero tengo fecha de caducidad. Me gustaría que hubiera alternativas.

-Dicen los 'tecnólogos que en unos años los vehículos serán eléctricos y autónomos. No harán falta conductores. ¿Se lo imagina?

-Lo están diciendo los 'frikis', y lo digo en el mejor sentido de la palabra, y es cierto que las grandes marcas están haciendo pruebas, pero creo que esto no va a ser inmediato y se hará de manera progresiva. Es imposible sustituir a todos los conductores. No se puede negar este futuro a medio plazo, pero falta tiempo para resolver las incógnitas.