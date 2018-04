Los parados que agotaron la prestación aumentan en Asturias pese al final de la crisis Gráfico La tasa de cobertura del Principado es la segunda menor de España y cada vez se distancia más de la media nacional NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Domingo, 22 abril 2018, 04:42

La normativa es igual en toda España. A los parados de Andalucía, Cataluña, País Vasco o Asturias se les exigen los mismos requisitos para cobrar la prestación por desempleo. Sin embargo, el resultado no es igual. El Principado es una de las comunidades en las que un menor porcentaje de parados cobra subsidio y la cifra no aumenta con la recuperación. Es la llamada tasa de cobertura, que se extrae dividiendo el número de beneficiarios entre el de parados, una vez descontados los correspondientes al colectivo sin empleo anterior -las personas apuntadas al paro que no han trabajado nunca no cuentan a la hora de hacer el cálculo-. Según los últimos datos registrados, correspondientes a febrero de este año, solo el 46,8% de las personas inscritas en las Oficinas de Empleo de la región recibe prestación, frente al 58,2% del conjunto de España. Hay 11,4 puntos de diferencia.

El Principado tampoco sale bien parado tomando la media de 2017, que permite alejar las desviaciones provocadas por la estacionalidad. El pasado año cobraron estos subsidios un 46% de los desempleados de la comunidad, mientras que en España fueron un 56%. Solo las cifras del País Vasco son peores, con un 42,5%, mientras que en el otro lado de la balanza está Baleares, donde el 88% de sus parados cobran algún tipo de subsidio por el hecho de serlo.

Detrás de esta brecha entre Asturias y la media se encuentran diferentes peculiaridades del perfil de los parados. En teoría, las comunidades que acumulan más paro de larga duración son más proclives a tener una menor tasa de cobertura, ya que los desempleados van agotando sus prestaciones. En el Principado se da esta circunstancia: hay más parados de larga duración que la media nacional. Según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2017, un 53,1% llevaba más de un año inscrito en las oficinas de empleo asturianas, frente al 50,5% nacional, pero la diferencia no es tan abultada como con la tasa de cobertura. Además, el fin de la crisis está teniendo un efecto cada vez más diferenciador, y se da la paradoja de que a medida que avanza la recuperación económica, el porcentaje de parados que cobra prestación en Asturias con respecto al que lo hace en el conjunto del país se aleja cada vez más. Y eso a pesar de que el porcentaje de paro de larga duración tiende a acercarse.

El campo y fijos discontinuos

Por tanto, el desempleo prolongado es parte de la explicación de la tasa de cobertura, pero no toda. Hay otros aspectos que marcan la diferencia, entre ellos, una menor influencia de la estacionalidad. En las comunidades más ligadas al turismo de sol y playa los contratos fijos discontinuos tienen un mayor peso sobre el total y tiran hacia arriba de la tasa de cobertura. Esto explica el dato de Baleares.

Además esa estacionalidad, caracterizada por picos muy fuertes de actividad, hace posible que muchos ciudadanos puedan empalmar contratos temporales hasta lograr tener derecho a una prestación o que vayan enlazando periodos de trabajo y paro que permitan mantener el cobro del subsidio de desempleo. En el Principado, con un menor efecto de la estacionalidad, un periodo turístico más corto y una menor rotación en el mercado de trabajo, resulta más complicado acumular un periodo contributivo suficiente.

En otras comunidades, sobre todo Andalucía y Extremadura, con mucho peso en la media nacional, lo que influye y dispara su tasa de cobertura son los beneficiarios del subsidio agrario, que facilita acceder a prestaciones, aunque estas suelan ser de escasa cuantía.

Una tercera peculiaridad que influye en la ecuación es el perfil de los parados en relación a los requisitos. Así, por ejemplo, aquellos que agotan su prestación contributiva, pero tienen hijos, pueden acceder a «un subsidio por desempleo con responsabilidades familiares por agotamiento de la prestación contributiva». Esto significa que la menor tasa de natalidad del Principado también podría influir de forma indirecta en la tasa de cobertura.

Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social apuntan, precisamente, a esa multiplicidad de factores y a otras circunstancias, como el nivel asistencial y el grado de cobertura de las rentas de ingresos mínimos de las comunidades autónomas. Cuando estos son importantes en comparación con las prestaciones por desempleo, señalan, los ciudadanos acuden a la administración regional, como sucede, por ejemplo, en el País Vasco y Navarra e, incluso, en Asturias con el salario social.

La profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, Begoña Cueto, ofrece una clave más que podría relacionarse con cómo se calcula el propio indicador: que dentro del paro registrado haya personas calificadas como inactivas por la EPA, lo que influiría en el indicador y, a mayor inactividad, menor tasa de cobertura. Precisamente, el Principado es la comunidad con menor tasa de actividad de España, un 50,67%, ocho puntos menos que la media.