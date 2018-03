El PP avisa de que «no vamos a subir un 1,6% todas las pensiones, sería irresponsable» Susana López Ares. / ÁLEX PIÑA López Ares subraya que «el pacto sobre las pensiones es fundamental para el sistema presente y futuro. No contarán con el PP para ponerlo en riesgo» E. C. GIJÓN. Sábado, 17 marzo 2018, 04:41

La diputada del PP por Asturias en el Congreso, Susana López Ares, aseguró ayer en Oviedo que «a quienes están pensando si acudir mañana (por hoy) o no a la movilización en defensa de las pensiones les diría que con el PP tendrán garantía de las mismas en futuro», porque «pase lo que pase mañana», su partido no está dispuesto a actuar de manera irresponsable. «No vamos a subir un 1,6% todas las pensiones este año porque sería un acto irresponsable. Lo que no podemos es subirlas hoy para bajarlas mañana», dijo la diputada asturiana que cargó contra PSOE por proponer un impuesto a la banca que sólo serviría para el incremento de este año y que además pagarían los españoles. «Es lo que hace la izquierda, lo que te da por un lado te lo quita por otro», apostilló.

A juicio de la diputada del PP, lo que hay que hacer es abrir un debate en el seno del Pacto de Toledo para buscar soluciones a largo plazo. «Si queremos mantener el sistema hay que pensar en el factor de sostenibilidad», insistió López Ares, que aprovechó para recordar que «fue el PSOE el que en su día aprobó una congelación de las pensiones y no recuerdo ver a Adriana Lastra decir absolutamente nada entonces».

Añadió que desde la oposición no han puesto sobre la mesa ninguna propuesta para mantener y mejorar el sistema de pensiones. «El pacto sobre las pensiones es fundamental pero no sólo para hoy, es fundamental para el sistema presente y futuro, a medio y largo plazo. No contarán con el PP para cualquier propuesta que ponga en riesgo el sistema por eso les pedimos a los grupos que todos pongan propuestas realistas sobre la mesa», dijo. La diputada instó a los grupos parlamentarios a poner sobre la mesa propuestas «realistas» que permitan mejorar las pensiones de hoy y mantener las del futuro y a «sacar de la arena política» a los pensionistas.

Mucho gasto y bajas rentas

Entre 2008 y 2017 en Asturias el gasto en pensiones ha pasado de 3.523 millones a 4.544 millones, «más que todo el presupuesto», precisó Susana López Ares, para señalar que el Gobierno tiene la «obligación» de que se paguen esos millones y de mejorarlos en todo lo que se pueda.

En contraste, uno de cada tres pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza. En concreto, el 32,6% de los beneficiarios de estas prestaciones (alrededor de 3,1 millones de pensionistas del total de 9,5 millones que perciben estos recursos) gana menos de los 8.200 euros que delimita el riesgo de exclusión social, según denunció ayer el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Este colectivo tan vulnerable no se vería beneficiado de aumentar de 12.000 a 14.000 euros la exención de tributación en el IRPF que han pactado el Gobierno y Ciudadanos porque ya están liberados de ese gravamen. Por tanto, no tendrían el ahorro de 190 euros que el portavoz del PP, Rafael Hernando, estimó por esta medida. De hecho, según Gestha el 63% de los pensionistas ganan menos de esos 12.000 euros y, por tanto, no se verían afectados por esta modificación.

De momento, la presión en la calle ha obligado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a anunciar en el Congreso un alza de las pensiones mínimas y de viudedad. De hecho, Rajoy llegó a abrir la puerta a elevar estas prestaciones más bajas al menos el IPC (un 1,6% frente al 0,25%), aunque de manera excepcional durante 2018.