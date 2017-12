El peaje del Huerna supera los 13 euros tras dos ejercicios de descensos Los impuestos y servicios municipales no sufren grandes cambios en las principales localidades de la región E. C. GIJÓN. Domingo, 31 diciembre 2017, 03:49

La contención de los precios de las autopistas de peaje dependientes del Estado llega a su fin después de dos años de descensos. Aucalsa, la concesionaria de la AP-66, que une León y Asturias, ha decidido aplicar la subida permitida por el Gobierno. Desde el 1 de enero completar los casi 80 kilómetros del trayecto entre la entrada en La Virgen del Camino y la salida en Campomanes sobrepasará los 13 euros, entre 10 y 25 céntimos más que ahora, aunque la empresa no ha concretado el precio exacto.

La recuperación de los tráficos en las autopistas de pago de todo el país y del índice de inflación ha llevado al Gobierno a establecer un incremento medio del 1,91% en los peajes. Con esta subida se recuperan las bajadas del 0,6% y el 0,4% de media registradas en 2016 y 2017.

La media diaria de circulación en la autopista del Huerna se sitúa por encima de los 8.000 vehículos, un 3,88% más que el pasado año. El tráfico en esta vía de comunicación entre León y el Principado lleva tres años consecutivos al alza, después de la prolongada sangría provocada por la crisis económica del país.

Habrá que ver si este aumento de los precios tiene algún impacto en el volumen de tráfico. Curiosamente, las nueve autopistas necesitadas del rescate del Gobierno han visto como el número de usuarios entre enero y septiembre se elevó un 9,4%.

En lo que se refiere a los precios relacionados con los grandes ayuntamientos de la región, los consistorios no han previsto grandes cambios. En el caso de Gijón, el equipo de gobierno no logró sacar adelante su proyecto de ordenanzas fiscales para 2018, por lo que no se aprobaron ni la tasa para empresas energéticas por el uso privativo de vía pública, ni el incremento de la tasa a los cajeros automáticos de las entidades financieras ubicados en la calle, ni la subida del 4,7% en las tarifas del Patronato Deportivo Municipal (PDM), ni las bonificaciones a los vehículos eléctricos o híbridos. Sí se aprobó en el Pleno municipal la congelación de las tasas de las empresas municipales como EMTUSA, EMA, Emulsa y Cegisa. De esta forma.

En Oviedo, con los votos del tripartito, sí hubo luz verde para las ordenanzas fiscales de 2018 y que supone una rebaja en el tipo general del IBI de un 3,6%, aunque habrá uno especial para los grandes valores catastrales. En general, la rebaja del IBI supondrá una congelación o un saldo favorable o desfavorable de unos pocos euros. En el resto de tasas, la mayoría, se mantiene o tiene cambios escasos.

En Avilés se aprobó un tipo del 0,06875 para el IBI, que supondrá una subida media de cuatro euros. También hay cambios en la tasa del agua, que reducirá el recibo de la gran mayoría del pequeño comercio al crearse una nueva modalidad de cobro para los comerciantes que incluye compensaciones que van entre el 2% y el 10% del precio del agua. Por contra sube un 9,95% a los consumos más altos. El tercer impuesto modificado ha sido el de la Plusvalía, en el que se rebaja el porcentaje a aplicar al 22%, y el cuarto el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) donde se incluyen compensaciones para aquellas empresas que creen empleo.